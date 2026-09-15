Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20)
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Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
CrMo
Форма губок
прямые
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%1 750 руб. 2 160 руб.
В наличии
Код товара: 695563
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 750 руб. -19%
2 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Особенности
закаленные губки
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
CrMo
Форма губок
прямые
Длина, мм
200
Дополнительно
вес 210 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х7х2
Вес, г.
179
Описание товара Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20)
Тонкогубцы 200 мм KRAFTOOL KRAFT-MAX 22011-3-20 служат для удержания или перекусывания проводов или проволоки. Длинные губки изготовлены из инструментальной стали, которая прошла процесс термообработки. Закаленные губки обеспечивают долговечность и прочность. Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке.
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Теги товара: 200 мм
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Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Особенности
закаленные губки
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
CrMo
Форма губок
прямые
Длина, мм
200
Дополнительно
вес 210 г
Страна производитель
Китай
Тонкогубцы 200 мм KRAFTOOL KRAFT-MAX 22011-3-20 служат для удержания или перекусывания проводов или проволоки. Длинные губки изготовлены из инструментальной стали, которая прошла процесс термообработки. Закаленные губки обеспечивают долговечность и прочность. Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие
Теги товара: 200 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие
Теги товара: 200 мм
Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1750 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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