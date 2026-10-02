Плоскогубцы комбинированные Gross (16973)
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Характеристики
Тип товара
Ручной инструмент
Материал губок
сталь 45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб.
В наличии
Код товара: 349037
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручной инструмент
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал губок
сталь 45
Длина, мм
180
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х7х3
Вес, г.
250
Описание товара Плоскогубцы комбинированные Gross (16973)
Плоскогубцы GROSS 16973 комбинированные 180мм трехкомпонентные рукоятки Технические характеристики: длина: 180 мм, материал губок: инструментальная сталь, рукоятка трехкомпонентная, форма губок прямая.
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Теги товара: 180 мм
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Бренд
Тип товара
Ручной инструмент
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал губок
сталь 45
Длина, мм
180
Страна производитель
Германия
Плоскогубцы GROSS 16973 комбинированные 180мм трехкомпонентные рукоятки Технические характеристики: длина: 180 мм, материал губок: инструментальная сталь, рукоятка трехкомпонентная, форма губок прямая.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - стоимость товара 2220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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