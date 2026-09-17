Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22063, 180 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
хромованадиевая сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 742587
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
хромованадиевая сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
180
Дополнительно
Максимальный захват 36 мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
24х8х2
Вес, г.
259
Описание товара Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22063, 180 мм
Клещи переставные-гаечный ключ KRAFTOOL – профессиональный инструмент с постоянно параллельными губкам. Заменит набор из всех ключей и обеспечит полную сохранность хромированного крепежа.
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Теги товара: 180 мм
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
хромованадиевая сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
180
Дополнительно
Максимальный захват 36 мм
Страна производитель
Германия
Клещи переставные-гаечный ключ KRAFTOOL – профессиональный инструмент с постоянно параллельными губкам. Заменит набор из всех ключей и обеспечит полную сохранность хромированного крепежа.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22063, 180 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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