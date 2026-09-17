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Переставные клещи Kraftool Panzer 22359-32, 300 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переставные клещи Kraftool Panzer 22359-32, 300 мм

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Переставные клещи Kraftool Panzer 22359-32, 300 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
резина
Материал губок
Cr-V сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742585
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Переставные клещи Kraftool Panzer 22359-32, 300 мм
2 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
Cr-V сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
300
Дополнительно
Покрытие: Оксидированное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х26
Вес, г.
590

Описание товара Переставные клещи Kraftool Panzer 22359-32, 300 мм

Профессиональные клещи KRAFTOOL отличаются усиленной цельнокованной конструкцией и тщательно закаленными рабочими поверхностями, что обеспечивает высокое качество выполнения слесарно-монтажных и ремонтных работ. Можно использовать в качестве трубного или разводного ключа.



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Отзывы о товаре Переставные клещи Kraftool Panzer 22359-32, 300 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
Cr-V сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
300
Дополнительно
Покрытие: Оксидированное
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные клещи KRAFTOOL отличаются усиленной цельнокованной конструкцией и тщательно закаленными рабочими поверхностями, что обеспечивает высокое качество выполнения слесарно-монтажных и ремонтных работ. Можно использовать в качестве трубного или разводного ключа.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переставные клещи Kraftool Panzer 22359-32, 300 мм – стоимость товара 2300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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