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Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-30, 300 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-30, 300 мм

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Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-30, 300 мм - фото 1
Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-30, 300 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хромованадиевая сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
  • Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-30, 300 мм - фото 1
  • Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-30, 300 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742595
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-30, 300 мм
3 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хромованадиевая сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
300
Дополнительно
Максимальный захват 80 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х26
Вес, г.
630

Описание товара Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-30, 300 мм

Клещи переставные Kraftool Kayman 22353-30 – удобный и надежный инструмент для работы с разными типами крепежей. Наклон головки упрощает работу в узком пространстве, а нескользящие обливные ручки обеспечат удобство удержания в любом положении. Инструмент оснащен прочными губками из закаленной хромованадиевой стали. Устройство Kraftool Kayman 22353-30 обладает внушительной шириной захвата 8 см, что позволяет работать с большими деталями. Вы можете использовать 10 позиций установки, не боясь соскальзывания под нагрузкой. Губки дополнены мелкими и прочными зубцами, которые не позволят гладкой детали соскочить.



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Отзывы о товаре Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-30, 300 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хромованадиевая сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
300
Дополнительно
Максимальный захват 80 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Клещи переставные Kraftool Kayman 22353-30 – удобный и надежный инструмент для работы с разными типами крепежей. Наклон головки упрощает работу в узком пространстве, а нескользящие обливные ручки обеспечат удобство удержания в любом положении. Инструмент оснащен прочными губками из закаленной хромованадиевой стали. Устройство Kraftool Kayman 22353-30 обладает внушительной шириной захвата 8 см, что позволяет работать с большими деталями. Вы можете использовать 10 позиций установки, не боясь соскальзывания под нагрузкой. Губки дополнены мелкими и прочными зубцами, которые не позволят гладкой детали соскочить.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-30, 300 мм – стоимость товара 3020 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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