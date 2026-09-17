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Переставные клещи ЗУБР 2243-30, 300 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переставные клещи ЗУБР 2243-30, 300 мм

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Переставные клещи ЗУБР 2243-30, 300 мм - фото 1
Переставные клещи ЗУБР 2243-30, 300 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хром-ванадиевая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
  • Переставные клещи ЗУБР 2243-30, 300 мм - фото 1
  • Переставные клещи ЗУБР 2243-30, 300 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742591
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Переставные клещи ЗУБР 2243-30, 300 мм
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хром-ванадиевая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
300
Дополнительно
Максимальный захват 55 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х7х2
Вес, г.
601

Описание товара Переставные клещи ЗУБР 2243-30, 300 мм

Клещи ЗУБР "Быстрохват" предназначены для профессионального применения. Благодаря саморегулирующемся шарниру ширина зева подбирается автоматически, что позволяет работать одной рукой. -Максимальный захват: 55 мм -Покрытие: Оксидированное -Длина: 300 мм -Материал головы: Cr-V Сталь -Рукоятки: Однокомпонентные обливные -Диэлектрические: Нет



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие

Отзывы о товаре Переставные клещи ЗУБР 2243-30, 300 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хром-ванадиевая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
300
Дополнительно
Максимальный захват 55 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Клещи ЗУБР "Быстрохват" предназначены для профессионального применения. Благодаря саморегулирующемся шарниру ширина зева подбирается автоматически, что позволяет работать одной рукой. -Максимальный захват: 55 мм -Покрытие: Оксидированное -Длина: 300 мм -Материал головы: Cr-V Сталь -Рукоятки: Однокомпонентные обливные -Диэлектрические: Нет


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переставные клещи ЗУБР 2243-30, 300 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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