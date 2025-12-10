Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
CrMo
Форма губок
прямые
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
В наличии
Код товара: 695564
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Особенности
частичная насечка
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
CrMo
Форма губок
прямые
Длина, мм
180
Дополнительно
вес 250 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х2
Вес, г.
216
Описание товара Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18)
Комбинированные плоскогубцы KRAFTOOL 180 мм 22011-1-18_z01 прочный и удобный в применении ручной инструмент для выполнения слесарных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
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Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Особенности
частичная насечка
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
CrMo
Форма губок
прямые
Длина, мм
180
Дополнительно
вес 250 г
Страна производитель
Китай
Комбинированные плоскогубцы KRAFTOOL 180 мм 22011-1-18_z01 прочный и удобный в применении ручной инструмент для выполнения слесарных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
Достоинства:
Комментарий:
плоский отличные. Легкие,удобные в руке, из качественной стали; легко кусают трос 6 мм. беру уже не в первый раз. ( пропадают во время монтажа)
Достоинства:
Комментарий:
Качественные пассатижи. Люфта нет абсолютно, поэтому перекусывают швейную нитку. Единственный недостаток - высокая цена
Достоинства:
Комментарий:
есть ржавчина на месте соединения двух частей металла
Достоинства:
Комментарий:
Сделаны качественно, прорезиненные ручки, сведение поверхностей на мой взгляд отличное
Достоинства:
Комментарий:
на вид отличные,а так плоски, как плоски ничего сверхъестественного
Достоинства:
Комментарий:
Удобные для средней ладони, за качество можно не переживать, это просто шик
Достоинства:
Комментарий:
Все ровное и качественное. Единственный момент по эргономике ручки, идет заужение и расширение, при работе это немного ощущается и это давит на руки, зачем так было сделано не очень понятно
Достоинства:
Комментарий:
железо де 3мм и медь на 10 сечение пойдёт, самарезы не кусаю и не совету, пвс отлично режет
Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1490 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18)
Достоинства:
Комментарий:
плоский отличные. Легкие,удобные в руке, из качественной стали; легко кусают трос 6 мм. беру уже не в первый раз. ( пропадают во время монтажа)
Достоинства:
Комментарий:
Качественные пассатижи. Люфта нет абсолютно, поэтому перекусывают швейную нитку. Единственный недостаток - высокая цена
Достоинства:
Комментарий:
есть ржавчина на месте соединения двух частей металла
Достоинства:
Комментарий:
Сделаны качественно, прорезиненные ручки, сведение поверхностей на мой взгляд отличное
Достоинства:
Комментарий:
на вид отличные,а так плоски, как плоски ничего сверхъестественного
Достоинства:
Комментарий:
Удобные для средней ладони, за качество можно не переживать, это просто шик
Достоинства:
Комментарий:
Все ровное и качественное. Единственный момент по эргономике ручки, идет заужение и расширение, при работе это немного ощущается и это давит на руки, зачем так было сделано не очень понятно
Достоинства:
Комментарий:
железо де 3мм и медь на 10 сечение пойдёт, самарезы не кусаю и не совету, пвс отлично режет