Top.Mail.Ru
Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм - фото 1
Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм - фото 2
Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм - фото 3
Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм - фото 4
Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм - фото 5
Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм - фото 6
Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хромоникелевая сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
  • Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм - фото 1
  • Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм - фото 2
  • Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм - фото 3
  • Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм - фото 4
  • Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм - фото 5
  • Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм - фото 6
  • Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742593
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм
1 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хромоникелевая сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
300
Дополнительно
захват 65 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х10х2
Вес, г.
655

Описание товара Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм

Клещи ЗУБР с быстрой регулировкой предназначены для профессионального применения при выполнении слесарно-монтажных и ремонтных работ. Можно использовать в качестве трубного или разводного ключа. Преимущества: Уникальная конструкция шарнира с кнопочным фиксатором обеспечивает быстрый подбор ширины зева. Обладают повышенным ресурсом, обеспечивают длительную и качественную работу.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие

Отзывы о товаре Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хромоникелевая сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
300
Дополнительно
захват 65 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Клещи ЗУБР с быстрой регулировкой предназначены для профессионального применения при выполнении слесарно-монтажных и ремонтных работ. Можно использовать в качестве трубного или разводного ключа. Преимущества: Уникальная конструкция шарнира с кнопочным фиксатором обеспечивает быстрый подбор ширины зева. Обладают повышенным ресурсом, обеспечивают длительную и качественную работу.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...