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Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16

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Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16 - фото 1
Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16 - фото 2
Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16 - фото 3
Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
инструментальная сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
  • Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16 - фото 1
  • Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16 - фото 2
  • Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16 - фото 3
  • Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349074
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плоскогубцы
Особенности
усиленная кромка, режущие кромки
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
инструментальная сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
160
Дополнительно
вес 230 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х7х3
Вес, г.
228

Описание товара Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16

Диэлектрические комбинированные плоскогубцы до1000В, 160мм Зубр ЭКСПЕРТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 22145-1-16 имеют двойную изоляцию и идеально подходят для выполнения высоковольтных электромонтажных работ под напряжением до 1000 В. Изделие прошло индивидуальное тестирование и допущено к использованию на электроустановках. Инструмент очень удобен в работе, его эргономичные рукоятки с противоскользящими вставками и защитными выступами обеспечивают комофрт и безопансость в экплуатации. Поверхность рабочих частей дополнительно подвержена закалке токами высокой частоты для повышения срока службы инструмента. Хром-никелевое покрытие надежно защищает от механических повреждений и препятствует появлению коррозии. Плоскогубцы полностью соответствуют ГОСТ 11516-94.



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Теги товара: диэлектрические, 160 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плоскогубцы
Особенности
усиленная кромка, режущие кромки
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
инструментальная сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
160
Дополнительно
вес 230 г
Страна производитель
Китай
Описание
Диэлектрические комбинированные плоскогубцы до1000В, 160мм Зубр ЭКСПЕРТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 22145-1-16 имеют двойную изоляцию и идеально подходят для выполнения высоковольтных электромонтажных работ под напряжением до 1000 В. Изделие прошло индивидуальное тестирование и допущено к использованию на электроустановках. Инструмент очень удобен в работе, его эргономичные рукоятки с противоскользящими вставками и защитными выступами обеспечивают комофрт и безопансость в экплуатации. Поверхность рабочих частей дополнительно подвержена закалке токами высокой частоты для повышения срока службы инструмента. Хром-никелевое покрытие надежно защищает от механических повреждений и препятствует появлению коррозии. Плоскогубцы полностью соответствуют ГОСТ 11516-94.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 180 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: диэлектрические, 160 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16 - этот товар вы можете купить по цене 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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