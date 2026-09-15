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Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL (22011-1-16) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL (22011-1-16)

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Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL (22011-1-16) - фото 1
Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL (22011-1-16) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
CrMo
Форма губок
прямые
  • Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL (22011-1-16) - фото 1
  • Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL (22011-1-16) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695565
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL (22011-1-16)
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Плоскогубцы
Особенности
частичная насечка
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
CrMo
Форма губок
прямые
Длина, мм
160
Дополнительно
вес 210 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х7х2
Вес, г.
179

Описание товара Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL (22011-1-16)

Комбинированные плоскогубцы KRAFTOOL 160 мм 22011-1-16_z01 прочный и удобный в применении ручной инструмент для выполнения слесарных работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 180 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: 160 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL (22011-1-16)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Плоскогубцы
Особенности
частичная насечка
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
CrMo
Форма губок
прямые
Длина, мм
160
Дополнительно
вес 210 г
Страна производитель
Китай
Описание
Комбинированные плоскогубцы KRAFTOOL 160 мм 22011-1-16_z01 прочный и удобный в применении ручной инструмент для выполнения слесарных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 180 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: 160 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL (22011-1-16) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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