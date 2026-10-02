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Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-20

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Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-20 - фото 2
Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-20 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
  • Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-20 - фото 1
  • Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-20 - фото 2
  • Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-20 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349077
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-20
980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
200
Дополнительно
вес 407 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х7х3
Вес, г.
378

Описание товара Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-20

Плоскогубцы Зубр "ЭКСПЕРТ" "ЭЛЕКТРИК" комбинированные, диэлектрические, высоковольтные до ~1000В, 200мм 2214-1-20_z02 с хромовым покрытием способны в течение длительного времени функционировать в электросетях.



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Теги товара: диэлектрические, 200 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-20




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
200
Дополнительно
вес 407 г
Страна производитель
Китай
Описание
Плоскогубцы Зубр "ЭКСПЕРТ" "ЭЛЕКТРИК" комбинированные, диэлектрические, высоковольтные до ~1000В, 200мм 2214-1-20_z02 с хромовым покрытием способны в течение длительного времени функционировать в электросетях.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 160 мм, 180 мм, немецкие


Теги товара: диэлектрические, 200 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-20 - по цене 980 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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