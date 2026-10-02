Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
В наличии
Код товара: 349077
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
980 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
200
Дополнительно
вес 407 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х7х3
Вес, г.
378
Описание товара Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-20
Плоскогубцы Зубр "ЭКСПЕРТ" "ЭЛЕКТРИК" комбинированные, диэлектрические, высоковольтные до ~1000В, 200мм 2214-1-20_z02 с хромовым покрытием способны в течение длительного времени функционировать в электросетях.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 160 мм, 180 мм, немецкие
Теги товара: диэлектрические, 200 мм
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитЗажимные клещи Kraftool Universal 2249-25, 250 мм
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитПереставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитКлещи переставные-гаечный ключ ЗУБР КГК-250 22436, 250 мм
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитПлоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL (...
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитПлоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL K...
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитПереставные клещи Kraftool Panzer 22359-25, 250 мм
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитПереставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитПереставные клещи ЗУБР 22435-30, 300 мм
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитПереставные клещи ЗУБР 2243-30, 300 мм
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитПереставные клещи Kraftool Kraft-Max 22011-10-25, 250 мм
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитПлоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-16_z01
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитПереставные клещи ЗУБР 2242-40, 400 мм
Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
200
Дополнительно
вес 407 г
Страна производитель
Китай
Плоскогубцы Зубр "ЭКСПЕРТ" "ЭЛЕКТРИК" комбинированные, диэлектрические, высоковольтные до ~1000В, 200мм 2214-1-20_z02 с хромовым покрытием способны в течение длительного времени функционировать в электросетях.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 160 мм, 180 мм, немецкие
Теги товара: диэлектрические, 200 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 160 мм, 180 мм, немецкие
Теги товара: диэлектрические, 200 мм
Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-20 - по цене 980 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-20