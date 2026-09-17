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Переставные клещи Kraftool Kraft-Max 22011-10-25, 250 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переставные клещи Kraftool Kraft-Max 22011-10-25, 250 мм

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Переставные клещи Kraftool Kraft-Max 22011-10-25, 250 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
легированная сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742594
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Переставные клещи Kraftool Kraft-Max 22011-10-25, 250 мм
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
легированная сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Дополнительно
Максимальный захват 30 мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
43х34х34
Вес, г.
400

Описание товара Переставные клещи Kraftool Kraft-Max 22011-10-25, 250 мм

Переставные клещи 250 мм KRAFTOOL KRAFT-MAX 22011-10-25 применяются для откручивания и закручивания резьбовых соединений. Ширина зева легко регулируется под любой размер крепежа. Инструмент представляет собой сочетание особопрочных хромомолибденовых рабочих частей и маслобензостойких чехлов с упорами для ладони для более удобного использования. Специальная конструкция шарнира обеспечивает повышенный срок службы инструмента даже при частых и высоких нагрузках без появления деформаций и люфтов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие

Отзывы о товаре Переставные клещи Kraftool Kraft-Max 22011-10-25, 250 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
легированная сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Дополнительно
Максимальный захват 30 мм
Страна производитель
Германия
Описание
Переставные клещи 250 мм KRAFTOOL KRAFT-MAX 22011-10-25 применяются для откручивания и закручивания резьбовых соединений. Ширина зева легко регулируется под любой размер крепежа. Инструмент представляет собой сочетание особопрочных хромомолибденовых рабочих частей и маслобензостойких чехлов с упорами для ладони для более удобного использования. Специальная конструкция шарнира обеспечивает повышенный срок службы инструмента даже при частых и высоких нагрузках без появления деформаций и люфтов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переставные клещи Kraftool Kraft-Max 22011-10-25, 250 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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