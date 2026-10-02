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Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054)

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Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 1
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 2
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 3
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 4
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 5
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 6
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 7
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 8
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 9
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
трехкомпонентный
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 1
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 2
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 3
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 4
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 5
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 6
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 7
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 8
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 9
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349093
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054)
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Плоскогубцы
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
трехкомпонентный
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х7х3
Вес, г.
200

Описание товара Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054)

Комбинированные плоскогубцы Сибртех 17054 длиной 180 мм, с фосфатированием и трехкомпонентными рукоятками, используются для перекусывания проволоки и захвата деталей, будут полезны монтажникам и слесарям. Инструмент поможет произвести наладку оборудования, отремонтировать сантехнику и выполнить другие работы.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — головка изготовлена из стали 55, режущие кромки прошли закалку высокочастотными токами.
  • Антикоррозийная защита — рабочая часть плоскогубцев фосфатирована и отшлифована.
  • Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки с защитными упорами не выскальзывают из ладони.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: 180 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Плоскогубцы
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
трехкомпонентный
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Описание

Комбинированные плоскогубцы Сибртех 17054 длиной 180 мм, с фосфатированием и трехкомпонентными рукоятками, используются для перекусывания проволоки и захвата деталей, будут полезны монтажникам и слесарям. Инструмент поможет произвести наладку оборудования, отремонтировать сантехнику и выполнить другие работы.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — головка изготовлена из стали 55, режущие кромки прошли закалку высокочастотными токами.
  • Антикоррозийная защита — рабочая часть плоскогубцев фосфатирована и отшлифована.
  • Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки с защитными упорами не выскальзывают из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: 180 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054) - этот товар вы можете купить по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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