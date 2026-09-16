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Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01

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Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 - фото 1
Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 - фото 2
Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 - фото 3
Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 - фото 4
Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 - фото 5
Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
CS55
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
  • Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 - фото 1
  • Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 - фото 2
  • Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 - фото 3
  • Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 - фото 4
  • Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 - фото 5
  • Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705167
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
CS55
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
180
Дополнительно
вес 250 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х3
Вес, г.
300

Описание товара Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01

Комбинированные плоскогубцы 22024-1-18, 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 с нескользящими двухкомпонентными рукоятками удобно держать во время работ с большим усилием. Инструмент не выскальзывает. Есть упор для пальцев, который облегчает сжатие инструмента.



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Теги товара: 180 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
CS55
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
180
Дополнительно
вес 250 г
Страна производитель
Китай
Описание
Комбинированные плоскогубцы 22024-1-18, 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 с нескользящими двухкомпонентными рукоятками удобно держать во время работ с большим усилием. Инструмент не выскальзывает. Есть упор для пальцев, который облегчает сжатие инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: 180 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01 - данный товар вы можете купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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