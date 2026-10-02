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Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-16 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-16

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Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-16 - фото 1
Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-16 - фото 2
Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-16 - фото 3
Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-16 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
инструментальная сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
  • Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-16 - фото 1
  • Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-16 - фото 2
  • Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-16 - фото 3
  • Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-16 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349075
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-16
810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
инструментальная сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х3
Вес, г.
250

Описание товара Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-16

Плоскогубцы "ЭКСПЕРТ" "ЭЛЕКТРИК" 160мм Зубр 2214-1-16_z02 применяются для работы с проволокой или проводами под напряжением. Инструмент выполнен из высококачественной инструментальной стали, которая способна выдержать большие нагрузки. За счет диэлектрического покрытия гарантируется безопасная работа под напряжением до 1000В. Губки изделия имеют режущие кромки и дополнительно закалены, благодаря этому оптимизируется рабочей процесс. Эргономичная форма рукоятки удобно располагается в руке и не выскальзывает при использовании.



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Теги товара: диэлектрические, 160 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-16




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
инструментальная сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание
Плоскогубцы "ЭКСПЕРТ" "ЭЛЕКТРИК" 160мм Зубр 2214-1-16_z02 применяются для работы с проволокой или проводами под напряжением. Инструмент выполнен из высококачественной инструментальной стали, которая способна выдержать большие нагрузки. За счет диэлектрического покрытия гарантируется безопасная работа под напряжением до 1000В. Губки изделия имеют режущие кромки и дополнительно закалены, благодаря этому оптимизируется рабочей процесс. Эргономичная форма рукоятки удобно располагается в руке и не выскальзывает при использовании.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 180 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: диэлектрические, 160 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-16 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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