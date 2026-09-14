Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
галогеновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739783
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информационный дисплей, смотровое окно (можно следить за процессом, не открывая крышку), функция напоминания о том, что нужно перевернуть или перемешать блюдо.
Габариты (ШxВxГ), мм
46,3 ? 30,7 ? 42,1 см.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х46х35
Вес, кг.
10.19
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-8164 7л 2200Вт черный
Аэрогриль Kitfort мощностью 2200 Вт и объёмом 7 л — вместительный прибор для приготовления разнообразных блюд. Чёрный корпус выглядит сдержанно и легко вписывается в интерьер кухни, а одна чаша позволяет удобно организовать процесс приготовления.
Температура регулируется в диапазоне от 80 до 200 °C, поэтому можно подобрать подходящий нагрев для разных рецептов. Галогеновый нагревательный элемент обеспечивает работу прибора, а функция приготовления на пару расширяет возможности аэрогриля. Сенсорное управление делает настройку понятной, таймер помогает контролировать время, а поддержание тепла сохраняет блюдо тёплым после завершения приготовления.
информационный дисплей, смотровое окно (можно следить за процессом, не открывая крышку), функция напоминания о том, что нужно перевернуть или перемешать блюдо.
Габариты (ШxВxГ), мм
46,3 ? 30,7 ? 42,1 см.
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Kitfort мощностью 2200 Вт и объёмом 7 л — вместительный прибор для приготовления разнообразных блюд. Чёрный корпус выглядит сдержанно и легко вписывается в интерьер кухни, а одна чаша позволяет удобно организовать процесс приготовления.
Температура регулируется в диапазоне от 80 до 200 °C, поэтому можно подобрать подходящий нагрев для разных рецептов. Галогеновый нагревательный элемент обеспечивает работу прибора, а функция приготовления на пару расширяет возможности аэрогриля. Сенсорное управление делает настройку понятной, таймер помогает контролировать время, а поддержание тепла сохраняет блюдо тёплым после завершения приготовления.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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