Аэрогриль BRAYER BR2042 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737561
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х35
Вес, кг.
6.6
Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2042 черный
Аэрогриль Brayer с мощностью 1800 Вт быстро справляется даже с большими порциями – вместительная чаша на 8 литров идеально подходит для семейных ужинов и дружеских встреч. Сенсорное управление и широкий диапазон температур от 80 до 200 °C позволяют точно подобрать режим под любое блюдо. Функция приготовления на пару делает аэрогриль универсальным помощником для тех, кто заботится о здоровом питании. Таймер гарантирует удобство, а поддержание тепла — всегда горячее и свежеприготовленное блюдо. Классический чёрный цвет стильно впишется в любую кухню.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
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Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Brayer с мощностью 1800 Вт быстро справляется даже с большими порциями – вместительная чаша на 8 литров идеально подходит для семейных ужинов и дружеских встреч. Сенсорное управление и широкий диапазон температур от 80 до 200 °C позволяют точно подобрать режим под любое блюдо. Функция приготовления на пару делает аэрогриль универсальным помощником для тех, кто заботится о здоровом питании. Таймер гарантирует удобство, а поддержание тепла — всегда горячее и свежеприготовленное блюдо. Классический чёрный цвет стильно впишется в любую кухню.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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