Top.Mail.Ru
Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 5
Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 6
Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 7
Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 8
Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 9
Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2850
Цвет
белый
Комплектация
решетка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 5
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 6
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 7
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 8
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 9
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732782
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2850
Цвет
белый
Комплектация
решетка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
377x377x210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х29
Вес, кг.
8.4

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный

Аэрогриль КТ-8150 позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла, при этом они получаются сочными и с хрустящей корочкой. Также данная модель может использоваться как сушилка для овощей и фруктов.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2850
Цвет
белый
Комплектация
решетка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
377x377x210
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль КТ-8150 позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла, при этом они получаются сочными и с хрустящей корочкой. Также данная модель может использоваться как сушилка для овощей и фруктов.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Kitfort КТ-8150 6л 2850Вт белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...