Аэрогриль BRAYER BR2054 черный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
вертел, поддон, шампуры, решетка, фритюрница, решетка для гриля
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737567
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Аэрогриль Brayer с мощностью 1800 Вт открывает новые возможности для любителей домашней кухни. Вместительный объём чаши — 12 литров — позволяет готовить обед сразу для всей семьи. Сенсорное управление обеспечивает простое и интуитивное использование, а наличие таймера и функции поддержания тепла избавит от лишних хлопот — блюда всегда останутся свежими и горячими. Регулируемая температура от 80 °C до 200 °C подойдёт для самых разных рецептов, от деликатных до зажаристых. Помимо традиционного жарения, аэрогриль поддерживает приготовление на пару — для тех, кто предпочитает легкие и полезные блюда. Оцените сочетание лаконичного чёрного дизайна, простоты и универсальности — идеальное решение для современной кухни.
Аэрогриль Brayer с мощностью 1800 Вт открывает новые возможности для любителей домашней кухни. Вместительный объём чаши — 12 литров — позволяет готовить обед сразу для всей семьи. Сенсорное управление обеспечивает простое и интуитивное использование, а наличие таймера и функции поддержания тепла избавит от лишних хлопот — блюда всегда останутся свежими и горячими. Регулируемая температура от 80 °C до 200 °C подойдёт для самых разных рецептов, от деликатных до зажаристых. Помимо традиционного жарения, аэрогриль поддерживает приготовление на пару — для тех, кто предпочитает легкие и полезные блюда. Оцените сочетание лаконичного чёрного дизайна, простоты и универсальности — идеальное решение для современной кухни.
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