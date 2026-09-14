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Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт

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Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 2
Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 3
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Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 5
Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 6
Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 7
Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 8
Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 9
Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 10
Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
0.9
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 1
  • Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 2
  • Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 3
  • Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 4
  • Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 5
  • Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 6
  • Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 7
  • Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 8
  • Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 9
  • Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 10
  • Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729690
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
0.9
Регулировка температуры
да
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,поддержиние тепла,автоотключение,автоматические программы,подсветка,таймер
Габариты (ШxВxГ), мм
314x309x388 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х36
Вес, кг.
7.4

Описание товара Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт

Аэрогриль BOSCH — это превосходный выбор для любителей здорового и вкусного питания. Разработанный с учетом самых современных технологий, этот аэрогриль представляет собой мощное и функциональное устройство, которое сделает процесс приготовления пищи быстрым и легким. С весом всего 5,5 кг и мощностью 1800 Вт, аэрогриль от BOSCH способен быстро и равномерно нагревать продукты, обеспечивая их идеальную прожарку и сохранение сочности. Объем чаши составляет 7,2 литра — это позволяет готовить большие порции для всей семьи или гостей. Аэрогриль оснащен сенсорной панелью управления, что делает его использование невероятно удобным и интуитивно понятным. Возможность регулировки температуры, начиная с минимальной отметки в 40 °C, позволяет настроить устройство для любых кулинарных нужд, будь то разморозка, сушка или полное приготовление блюд. Устройство также оснащено таймером, который позволяет программировать время работы, что обеспечивает дополнительное удобство и позволяет заниматься другими делами, пока аэрогриль заботится о вашем обеде. Сдержанный черный цвет корпуса и эргономичный дизайн делают аэрогриль BOSCH стильным дополнением к любой кухне. Надежный нагревательный элемент типа ТЭН обеспечивает долгий срок службы и стабильную работу устройства. Выберите аэрогриль BOSCH и наслаждайтесь безупречными результатами каждого приготовления, комбинируя вкус и здоровье в каждой тарелке.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
0.9
Регулировка температуры
да
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Развернуть
Особенности
регулировка температуры,поддержиние тепла,автоотключение,автоматические программы,подсветка,таймер
Габариты (ШxВxГ), мм
314x309x388 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль BOSCH — это превосходный выбор для любителей здорового и вкусного питания. Разработанный с учетом самых современных технологий, этот аэрогриль представляет собой мощное и функциональное устройство, которое сделает процесс приготовления пищи быстрым и легким. С весом всего 5,5 кг и мощностью 1800 Вт, аэрогриль от BOSCH способен быстро и равномерно нагревать продукты, обеспечивая их идеальную прожарку и сохранение сочности. Объем чаши составляет 7,2 литра — это позволяет готовить большие порции для всей семьи или гостей. Аэрогриль оснащен сенсорной панелью управления, что делает его использование невероятно удобным и интуитивно понятным. Возможность регулировки температуры, начиная с минимальной отметки в 40 °C, позволяет настроить устройство для любых кулинарных нужд, будь то разморозка, сушка или полное приготовление блюд. Устройство также оснащено таймером, который позволяет программировать время работы, что обеспечивает дополнительное удобство и позволяет заниматься другими делами, пока аэрогриль заботится о вашем обеде. Сдержанный черный цвет корпуса и эргономичный дизайн делают аэрогриль BOSCH стильным дополнением к любой кухне. Надежный нагревательный элемент типа ТЭН обеспечивает долгий срок службы и стабильную работу устройства. Выберите аэрогриль BOSCH и наслаждайтесь безупречными результатами каждого приготовления, комбинируя вкус и здоровье в каждой тарелке.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
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Отзывы


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