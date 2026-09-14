Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Bosch MAF671B0 черный, 1800 Вт
Аэрогриль BOSCH — это превосходный выбор для любителей здорового и вкусного питания. Разработанный с учетом самых современных технологий, этот аэрогриль представляет собой мощное и функциональное устройство, которое сделает процесс приготовления пищи быстрым и легким. С весом всего 5,5 кг и мощностью 1800 Вт, аэрогриль от BOSCH способен быстро и равномерно нагревать продукты, обеспечивая их идеальную прожарку и сохранение сочности. Объем чаши составляет 7,2 литра — это позволяет готовить большие порции для всей семьи или гостей. Аэрогриль оснащен сенсорной панелью управления, что делает его использование невероятно удобным и интуитивно понятным. Возможность регулировки температуры, начиная с минимальной отметки в 40 °C, позволяет настроить устройство для любых кулинарных нужд, будь то разморозка, сушка или полное приготовление блюд. Устройство также оснащено таймером, который позволяет программировать время работы, что обеспечивает дополнительное удобство и позволяет заниматься другими делами, пока аэрогриль заботится о вашем обеде. Сдержанный черный цвет корпуса и эргономичный дизайн делают аэрогриль BOSCH стильным дополнением к любой кухне. Надежный нагревательный элемент типа ТЭН обеспечивает долгий срок службы и стабильную работу устройства. Выберите аэрогриль BOSCH и наслаждайтесь безупречными результатами каждого приготовления, комбинируя вкус и здоровье в каждой тарелке.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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