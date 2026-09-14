Top.Mail.Ru
Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2850
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739774
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2850
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
синхронизация приготовления (чтобы блюда в обеих чашах были готовы одновременно), режим подогрева
Габариты (ШxВxГ), мм
36,6 ? 31,7 ? 36,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х37
Вес, кг.
8.35

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ

Аэрогриль Kitfort в элегантном чёрном цвете сочетает высокую мощность 2850 Вт и продуманную конструкцию с двумя чашами и двумя нагревательными элементами. Объём 7,6 л позволяет готовить сразу достаточное количество блюд, а раздельные чаши удобны для параллельного приготовления. Сенсорное управление делает настройку простой и понятной. Температура регулируется в широком диапазоне от 40 до 200 °C, поэтому можно подобрать подходящий нагрев для разных задач. Таймер помогает контролировать процесс, а функция поддержания тепла сохраняет блюдо тёплым после завершения приготовления. При весе 6,6 кг аэрогриль остаётся достаточно удобным для размещения на кухне. Практичный ТЭН, вместительный объём и две чаши делают Kitfort функциональным решением для ежедневного приготовления.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2850
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
синхронизация приготовления (чтобы блюда в обеих чашах были готовы одновременно), режим подогрева
Габариты (ШxВxГ), мм
36,6 ? 31,7 ? 36,5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Kitfort в элегантном чёрном цвете сочетает высокую мощность 2850 Вт и продуманную конструкцию с двумя чашами и двумя нагревательными элементами. Объём 7,6 л позволяет готовить сразу достаточное количество блюд, а раздельные чаши удобны для параллельного приготовления. Сенсорное управление делает настройку простой и понятной. Температура регулируется в широком диапазоне от 40 до 200 °C, поэтому можно подобрать подходящий нагрев для разных задач. Таймер помогает контролировать процесс, а функция поддержания тепла сохраняет блюдо тёплым после завершения приготовления. При весе 6,6 кг аэрогриль остаётся достаточно удобным для размещения на кухне. Практичный ТЭН, вместительный объём и две чаши делают Kitfort функциональным решением для ежедневного приготовления.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...