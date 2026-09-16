Аэрогриль BRAYER BR2051 черный

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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2800
Цвет
черный
Комплектация
решетка, корзина с ручкой (1 шт.)
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737566
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Мощный аэрогриль Brayer на 2800 Вт превращает приготовление любимых блюд в быстрое и увлекательное занятие. Вместительный объём 13 литров позволяет готовить даже большие порции, а две чаши дают свободу экспериментировать с меню для всей семьи. Сенсорное управление делает использование простым и интуитивным, а регулировка температуры от 60 до 200 °C позволяет идеально подобрать режим для каждого рецепта. Встроенный таймер обеспечивает контроль над процессом, а функция приготовления на пару открывает новые возможности для здорового питания. Современный чёрный корпус отлично впишется в любой интерьер. Надёжный ТЭН и одна нагревательная зона равномерно прогревают продукты, гарантируя аппетитную корочку и сочную середину.
Мощный аэрогриль Brayer на 2800 Вт превращает приготовление любимых блюд в быстрое и увлекательное занятие. Вместительный объём 13 литров позволяет готовить даже большие порции, а две чаши дают свободу экспериментировать с меню для всей семьи. Сенсорное управление делает использование простым и интуитивным, а регулировка температуры от 60 до 200 °C позволяет идеально подобрать режим для каждого рецепта. Встроенный таймер обеспечивает контроль над процессом, а функция приготовления на пару открывает новые возможности для здорового питания. Современный чёрный корпус отлично впишется в любой интерьер. Надёжный ТЭН и одна нагревательная зона равномерно прогревают продукты, гарантируя аппетитную корочку и сочную середину.
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