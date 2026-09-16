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Аэрогриль BRAYER BR2051 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль BRAYER BR2051 черный

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Аэрогриль BRAYER BR2051 черный - фото 1
Аэрогриль BRAYER BR2051 черный - фото 2
Аэрогриль BRAYER BR2051 черный - фото 3
Аэрогриль BRAYER BR2051 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2800
Цвет
черный
Комплектация
решетка, корзина с ручкой (1 шт.)
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BRAYER BR2051 черный - фото 1
  • Аэрогриль BRAYER BR2051 черный - фото 2
  • Аэрогриль BRAYER BR2051 черный - фото 3
  • Аэрогриль BRAYER BR2051 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737566
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Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2800
Цвет
черный
Комплектация
решетка, корзина с ручкой (1 шт.)
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х33х17
Вес, кг.
9.6

Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2051 черный

Мощный аэрогриль Brayer на 2800 Вт превращает приготовление любимых блюд в быстрое и увлекательное занятие. Вместительный объём 13 литров позволяет готовить даже большие порции, а две чаши дают свободу экспериментировать с меню для всей семьи. Сенсорное управление делает использование простым и интуитивным, а регулировка температуры от 60 до 200 °C позволяет идеально подобрать режим для каждого рецепта. Встроенный таймер обеспечивает контроль над процессом, а функция приготовления на пару открывает новые возможности для здорового питания. Современный чёрный корпус отлично впишется в любой интерьер. Надёжный ТЭН и одна нагревательная зона равномерно прогревают продукты, гарантируя аппетитную корочку и сочную середину.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BRAYER BR2051 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2800
Цвет
черный
Комплектация
решетка, корзина с ручкой (1 шт.)
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный аэрогриль Brayer на 2800 Вт превращает приготовление любимых блюд в быстрое и увлекательное занятие. Вместительный объём 13 литров позволяет готовить даже большие порции, а две чаши дают свободу экспериментировать с меню для всей семьи. Сенсорное управление делает использование простым и интуитивным, а регулировка температуры от 60 до 200 °C позволяет идеально подобрать режим для каждого рецепта. Встроенный таймер обеспечивает контроль над процессом, а функция приготовления на пару открывает новые возможности для здорового питания. Современный чёрный корпус отлично впишется в любой интерьер. Надёжный ТЭН и одна нагревательная зона равномерно прогревают продукты, гарантируя аппетитную корочку и сочную середину.


Теги товара: с тэном
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