Top.Mail.Ru
roome Air Fry DUAF-10-A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

roome Air Fry DUAF-10-A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
roome Air Fry DUAF-10-A - фото 1
roome Air Fry DUAF-10-A - фото 2
roome Air Fry DUAF-10-A - фото 3
roome Air Fry DUAF-10-A - фото 4
roome Air Fry DUAF-10-A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
фритюрница
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • roome Air Fry DUAF-10-A - фото 1
  • roome Air Fry DUAF-10-A - фото 2
  • roome Air Fry DUAF-10-A - фото 3
  • roome Air Fry DUAF-10-A - фото 4
  • roome Air Fry DUAF-10-A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706846
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ROOME
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
фритюрница
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
2280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х41х33
Вес, кг.
7.87

Описание товара roome Air Fry DUAF-10-A

Откройте для себя мир здорового и вкусного приготовления с аэрофритюрницей DUAF-10-A! Эта мощная модель с мощностью 2950 Вт позволяет готовить ваши любимые блюда с минимальным количеством масла, сохраняя их вкус и полезные свойства. Удобное сенсорное управление делает процесс приготовления простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко выбрать нужную программу и настроить температуру в диапазоне от 80 до 200 °C, чтобы добиться идеального результата. С 8 автоматическими программами приготовления вы сможете экспериментировать с различными блюдами, от хрустящих картошек фри до нежных куриных грудок. А благодаря рабочему объему 2-х колб в 11 литров, вы сможете готовить разные блюда для всей семьи за один раз! Не переживайте о безопасности: аэрофритюрница оснащена функцией автоотключения, что обеспечивает дополнительный уровень защиты во время готовки. Компактные размеры и стильный дизайн делают DUAF-10-A отличным дополнением к любой кухне. А металлический нагревательный элемент гарантирует долговечность и надежность в использовании.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре roome Air Fry DUAF-10-A




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ROOME
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
фритюрница
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
2280
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя мир здорового и вкусного приготовления с аэрофритюрницей DUAF-10-A! Эта мощная модель с мощностью 2950 Вт позволяет готовить ваши любимые блюда с минимальным количеством масла, сохраняя их вкус и полезные свойства. Удобное сенсорное управление делает процесс приготовления простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко выбрать нужную программу и настроить температуру в диапазоне от 80 до 200 °C, чтобы добиться идеального результата. С 8 автоматическими программами приготовления вы сможете экспериментировать с различными блюдами, от хрустящих картошек фри до нежных куриных грудок. А благодаря рабочему объему 2-х колб в 11 литров, вы сможете готовить разные блюда для всей семьи за один раз! Не переживайте о безопасности: аэрофритюрница оснащена функцией автоотключения, что обеспечивает дополнительный уровень защиты во время готовки. Компактные размеры и стильный дизайн делают DUAF-10-A отличным дополнением к любой кухне. А металлический нагревательный элемент гарантирует долговечность и надежность в использовании.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


roome Air Fry DUAF-10-A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...