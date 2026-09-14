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Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK

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Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 1
Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 2
Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 3
Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 4
Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 5
Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 6
Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 7
Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация, поварная книга
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 1
  • Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 2
  • Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 3
  • Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 4
  • Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 5
  • Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 6
  • Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 7
  • Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739868
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация, поварная книга
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоотключение
Габариты (ШxВxГ), мм
385x315х355 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х46х39
Вес, кг.
9.9

Описание товара Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK

Аэрогриль Ariete — это сочетание мощности 1700 Вт и продуманного функционала для быстрой и вкусной готовки. Благодаря вместительной чаше объёмом 8 литров и двум чашам одновременно вы сможете готовить ужин сразу для всей семьи или радовать гостей разнообразием блюд. Диапазон температур от 35 до 200°C легко регулируется на сенсорной панели: прогрева достаточно как для деликатной сушки, так и для румяной корочки. Два ТЭНа обеспечивают равномерный нагрев, а таймер позволяет забыть о непрерывном контроле. Корпус в стильном чёрном цвете легко впишется в современную кухню. 7 кг — оптимальный вес для устойчивости, но переместить аэрогриль не составит труда. Этот помощник идеально подойдёт тем, кто ценит комфорт и разнообразие в каждодневной готовке.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация, поварная книга
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоотключение
Габариты (ШxВxГ), мм
385x315х355 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Ariete — это сочетание мощности 1700 Вт и продуманного функционала для быстрой и вкусной готовки. Благодаря вместительной чаше объёмом 8 литров и двум чашам одновременно вы сможете готовить ужин сразу для всей семьи или радовать гостей разнообразием блюд. Диапазон температур от 35 до 200°C легко регулируется на сенсорной панели: прогрева достаточно как для деликатной сушки, так и для румяной корочки. Два ТЭНа обеспечивают равномерный нагрев, а таймер позволяет забыть о непрерывном контроле. Корпус в стильном чёрном цвете легко впишется в современную кухню. 7 кг — оптимальный вес для устойчивости, но переместить аэрогриль не составит труда. Этот помощник идеально подойдёт тем, кто ценит комфорт и разнообразие в каждодневной готовке.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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