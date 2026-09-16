Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey
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Характеристики
Мощность
1500
Цвет
серый
Комплектация
документация, крышка для чаши, решетка, чаша - 2 шт.
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 720 руб.
В наличии
Код товара: 733859
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Мощность
1500
Цвет
серый
Комплектация
документация, крышка для чаши, решетка, чаша - 2 шт.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,поддержиние тепла,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х34х30
Вес, кг.
6.2
Описание товара Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey
Аэрогриль Dreame Tasti PT60 компактный аэрогриль с двумя стеклянными чашами 2.5 и 4.5 литра. Занимает минимум места на кухне. Имеет 5 автоматических программ приготовления. Мощность составляет 1500 Вт. На чашу можно надеть крышку и взять приготовленное блюдо собой в дорогу.
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Теги товара: с тэном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Мощность
1500
Цвет
серый
Комплектация
документация, крышка для чаши, решетка, чаша - 2 шт.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
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Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,поддержиние тепла,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Dreame Tasti PT60 компактный аэрогриль с двумя стеклянными чашами 2.5 и 4.5 литра. Занимает минимум места на кухне. Имеет 5 автоматических программ приготовления. Мощность составляет 1500 Вт. На чашу можно надеть крышку и взять приготовленное блюдо собой в дорогу.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Купить Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - по цене 12720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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