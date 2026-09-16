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Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey

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Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 1
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 2
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 3
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 4
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 5
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 6
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 7
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 8
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 9
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 10
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1500
Цвет
серый
Комплектация
документация, крышка для чаши, решетка, чаша - 2 шт.
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 1
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 2
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 3
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 4
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 5
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 6
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 7
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 8
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 9
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 10
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 720 руб. 
Начислим 204 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733859
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey
12 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность
1500
Цвет
серый
Комплектация
документация, крышка для чаши, решетка, чаша - 2 шт.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,поддержиние тепла,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х34х30
Вес, кг.
6.2

Описание товара Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey

Аэрогриль Dreame Tasti PT60 компактный аэрогриль с двумя стеклянными чашами 2.5 и 4.5 литра. Занимает минимум места на кухне. Имеет 5 автоматических программ приготовления. Мощность составляет 1500 Вт. На чашу можно надеть крышку и взять приготовленное блюдо собой в дорогу.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность
1500
Цвет
серый
Комплектация
документация, крышка для чаши, решетка, чаша - 2 шт.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,поддержиние тепла,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Dreame Tasti PT60 компактный аэрогриль с двумя стеклянными чашами 2.5 и 4.5 литра. Занимает минимум места на кухне. Имеет 5 автоматических программ приготовления. Мощность составляет 1500 Вт. На чашу можно надеть крышку и взять приготовленное блюдо собой в дорогу.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey - по цене 12720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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