Аэрогриль Gorenje AF1350DWB черный, 1350 Вт, 5.4 л, сенсор, 8 программ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1350
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739759
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1350
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
антипригарное покрытие нагревательных частей, информационный дисплей
Габариты (ШxВxГ), мм
28х35.3х32.1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х39х33
Вес, кг.
6
Описание товара Аэрогриль Gorenje AF1350DWB черный, 1350 Вт, 5.4 л, сенсор, 8 программ
Аэрогриль Gorenje мощностью 1350 Вт с чашей объёмом 5,4 л — практичное решение для приготовления блюд с точным контролем температуры. Диапазон нагрева от 80 до 200 °C помогает подобрать подходящий режим для разных кулинарных задач, а сенсорное управление делает настройку удобной и понятной. Модель оснащена одной чашей и одним нагревательным элементом — ТЭНом. Таймер позволяет контролировать время приготовления, функция приготовления на пару расширяет возможности аэрогриля, а поддержание тепла помогает сохранить готовое блюдо тёплым. Элегантный чёрный цвет гармонично смотрится на современной кухне.
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Теги товара: с тэном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1350
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
антипригарное покрытие нагревательных частей, информационный дисплей
Габариты (ШxВxГ), мм
28х35.3х32.1 см
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Gorenje мощностью 1350 Вт с чашей объёмом 5,4 л — практичное решение для приготовления блюд с точным контролем температуры. Диапазон нагрева от 80 до 200 °C помогает подобрать подходящий режим для разных кулинарных задач, а сенсорное управление делает настройку удобной и понятной. Модель оснащена одной чашей и одним нагревательным элементом — ТЭНом. Таймер позволяет контролировать время приготовления, функция приготовления на пару расширяет возможности аэрогриля, а поддержание тепла помогает сохранить готовое блюдо тёплым. Элегантный чёрный цвет гармонично смотрится на современной кухне.
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Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Аэрогриль Gorenje AF1350DWB черный, 1350 Вт, 5.4 л, сенсор, 8 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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