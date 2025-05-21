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Аэрогриль Garlyn AG-1500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Garlyn AG-1500

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Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 3
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Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 6
Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 7
Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 8
Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 9
Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 10
Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 11
Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
5.5
Мощность
1500
Цвет
серый
Комплектация
аэрогриль, 2 силиконовых прихватки, документация, разделитель чаши, сетка из нержавеющей стали - 2 шт., съемная чаша с антипригарным покрытием, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 1
  • Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 2
  • Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 3
  • Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 4
  • Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 5
  • Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 6
  • Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 7
  • Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 8
  • Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 9
  • Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 10
  • Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 11
  • Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
11 990 руб.  18 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695642
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
5.5
Мощность
1500
Цвет
серый
Комплектация
аэрогриль, 2 силиконовых прихватки, документация, разделитель чаши, сетка из нержавеющей стали - 2 шт., съемная чаша с антипригарным покрытием, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоотключение, напоминание о встряхивании (переворачивании), возможность разделения чаши на 2 отсека
Габариты (ШxВxГ), мм
221 х 298 х 519 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х36х28
Вес, кг.
7.3

Описание товара Аэрогриль Garlyn AG-1500

Выбирая аэрогриль GARLYN AG-1500, вы получаете современное и функциональное устройство для приготовления разнообразных блюд. Благодаря мощности, регулировке температуры и удобству использования, этот аэрогриль станет незаменимым помощником на вашей кухне. 17 автоматических программ для создания вкусных и разнообразных блюд с сохранением сочности, полезных свойств и вкусовых характеристик. Приготовление до 2-х блюд одновременно благодаря форме чаши HYBRID BOWL и объёму 5.5 л.



Теги товара: 5 л, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Garlyn AG-1500

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Альбина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось от бантика на упаковке до удобного использования этим чудесным аэрогрилемКрутой, очень довольна
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Александра М.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший гриль. я просто довольна.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Моё знакомство с Garlin началось с мясорубки, и закрутилось.... паровая швабра, тостер, кофемолка, парогенератор. Все просто супер. Очень рекомендую Garlin.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Карлсончик дорогой

Достоинства:


Комментарий:
Какой хотел. Соответствует ожиданиям для обновления кухонных технологий.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
обожаю эту фирму. презентация выше всяких похвал . Аэрогриль супер
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Николай А.

Достоинства:


Комментарий:
готовит супер, шашлык получается лучше чем на мангале!!! все перепробовали, свинину, курицу, сердечки, грибы, все готовится быстро и вкусно!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Денис Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Классный аэрогриль. Отлично подходит для повседневного приготовления еды на небольшую семью. Выпечка получается отличная, но время для выпекания требуется немного больше, чем указано в инструкции. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
Замечаний нет, все устраивает! Греет отлично, вместимость большая! Жена очень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Оксана

Достоинства:


Комментарий:
вкусная, полезная еда. прост в управлении. инструкция на русском. рекомендую однозначно.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Светлана З.

Достоинства:


Комментарий:
Аэрогриль супер!выручает!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
юрий к.

Достоинства:


Комментарий:
супер...
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка отлично, пришло всё целое, красивый на внешний вид. Будем пробовать в деле.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Vasilihc

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо
21.04.2025


Достоинства:
Простое и быстрое приготовление, количество программ, большая чаша для 2 блюд, легкое управление да и очистка

Комментарий:
Аэрогриль действительно оказался очень полезным. Эффективная замена духовки, плиты и микроволновки: огромное удобство!
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Яна А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, готовили на разных режимах, все получается вкусным и что важно, намного быстрее, чем в духовке.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь ! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший! Уже готовили, все вкусно и полезно!!! Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, жена довольна
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аэрогриль, комплект полный. работает хорошо. Одно удовольствие готовить.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
это просто космос!!! За 45 минут были готовы куриные котлеты и свинные рёбрышки. Без жирных брызг. И главное что мясо получается сочное и в тоже время есть золотистая корочка! GARLYN, спасибо за такого помощника. Самый большой плюс данной модели - форма чаши. Можно запечь рыбку целиком.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепно.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Александр Филоненко

Достоинства:


Комментарий:
вещь крутая.всеми программами ещё не успели воспользоваться,но то,что готовили получилось вкусно.жене очень понравился аппарат.брал в подарок на 8 марта.всем советую.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично! выбирали долго по отзывам, не пожалели ни минутки. Все прекрасно .
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная упаковка, быстрая доставка.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Стала отличным помощником на кухне
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Георгий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Устройство удобное, понятное, готовили в нем очень много разных блюд. Очень подкупает, то что все запахи при готовке остаются внутри.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Вера Ф.

Достоинства:


Комментарий:
аэрогриль превзошёл все мои ожидания! как и обещали быстро удобно вкусно! но ещё и удобно и надёжно!
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар. простота в обслуживании. быстрота готовки.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
опробовали в первый же день, вау эффекта нет, но 5 звёзд точно!!!
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
супер. все готовится быстро и вкусно.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный гриль,



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
5.5
Мощность
1500
Цвет
серый
Комплектация
аэрогриль, 2 силиконовых прихватки, документация, разделитель чаши, сетка из нержавеющей стали - 2 шт., съемная чаша с антипригарным покрытием, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Развернуть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоотключение, напоминание о встряхивании (переворачивании), возможность разделения чаши на 2 отсека
Габариты (ШxВxГ), мм
221 х 298 х 519 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Выбирая аэрогриль GARLYN AG-1500, вы получаете современное и функциональное устройство для приготовления разнообразных блюд. Благодаря мощности, регулировке температуры и удобству использования, этот аэрогриль станет незаменимым помощником на вашей кухне. 17 автоматических программ для создания вкусных и разнообразных блюд с сохранением сочности, полезных свойств и вкусовых характеристик. Приготовление до 2-х блюд одновременно благодаря форме чаши HYBRID BOWL и объёму 5.5 л.


Теги товара: 5 л, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Альбина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось от бантика на упаковке до удобного использования этим чудесным аэрогрилемКрутой, очень довольна
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Александра М.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший гриль. я просто довольна.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Моё знакомство с Garlin началось с мясорубки, и закрутилось.... паровая швабра, тостер, кофемолка, парогенератор. Все просто супер. Очень рекомендую Garlin.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Карлсончик дорогой

Достоинства:


Комментарий:
Какой хотел. Соответствует ожиданиям для обновления кухонных технологий.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
обожаю эту фирму. презентация выше всяких похвал . Аэрогриль супер
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Николай А.

Достоинства:


Комментарий:
готовит супер, шашлык получается лучше чем на мангале!!! все перепробовали, свинину, курицу, сердечки, грибы, все готовится быстро и вкусно!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Денис Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Классный аэрогриль. Отлично подходит для повседневного приготовления еды на небольшую семью. Выпечка получается отличная, но время для выпекания требуется немного больше, чем указано в инструкции. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
Замечаний нет, все устраивает! Греет отлично, вместимость большая! Жена очень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Оксана

Достоинства:


Комментарий:
вкусная, полезная еда. прост в управлении. инструкция на русском. рекомендую однозначно.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Светлана З.

Достоинства:


Комментарий:
Аэрогриль супер!выручает!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
юрий к.

Достоинства:


Комментарий:
супер...
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка отлично, пришло всё целое, красивый на внешний вид. Будем пробовать в деле.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Vasilihc

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо
21.04.2025


Достоинства:
Простое и быстрое приготовление, количество программ, большая чаша для 2 блюд, легкое управление да и очистка

Комментарий:
Аэрогриль действительно оказался очень полезным. Эффективная замена духовки, плиты и микроволновки: огромное удобство!
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Яна А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, готовили на разных режимах, все получается вкусным и что важно, намного быстрее, чем в духовке.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь ! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший! Уже готовили, все вкусно и полезно!!! Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, жена довольна
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аэрогриль, комплект полный. работает хорошо. Одно удовольствие готовить.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
это просто космос!!! За 45 минут были готовы куриные котлеты и свинные рёбрышки. Без жирных брызг. И главное что мясо получается сочное и в тоже время есть золотистая корочка! GARLYN, спасибо за такого помощника. Самый большой плюс данной модели - форма чаши. Можно запечь рыбку целиком.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепно.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Александр Филоненко

Достоинства:


Комментарий:
вещь крутая.всеми программами ещё не успели воспользоваться,но то,что готовили получилось вкусно.жене очень понравился аппарат.брал в подарок на 8 марта.всем советую.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично! выбирали долго по отзывам, не пожалели ни минутки. Все прекрасно .
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная упаковка, быстрая доставка.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Стала отличным помощником на кухне
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Георгий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Устройство удобное, понятное, готовили в нем очень много разных блюд. Очень подкупает, то что все запахи при готовке остаются внутри.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Вера Ф.

Достоинства:


Комментарий:
аэрогриль превзошёл все мои ожидания! как и обещали быстро удобно вкусно! но ещё и удобно и надёжно!
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар. простота в обслуживании. быстрота готовки.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
опробовали в первый же день, вау эффекта нет, но 5 звёзд точно!!!
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
супер. все готовится быстро и вкусно.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный гриль,


Аэрогриль Garlyn AG-1500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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