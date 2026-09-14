Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1400
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732796
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совместимость с голосовыми помощниками Amazon Alexa
Габариты (ШxВxГ), мм
264x295x360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х33х33
Вес, кг.
7.4
Описание товара Аэрогриль Philips HD9255/30 4.1л 1400Вт белый
Аэрогриль Philips — это современное и удобное решение для приготовления вкусных и здоровых блюд. С мощностью 1400 Вт этот аэрогриль гарантирует быстрое и равномерное приготовление пищи, экономя ваше время. Диапазон температур от 80 °C до 200 °C позволяет готовить разнообразные блюда, от хрустящих овощей до сочных мясных деликатесов.
Управление аэрогрилем осуществляется с помощью интуитивно понятной сенсорной панели, что делает его использование максимально простым и удобным. Вы сможете легко настроить нужные параметры одним касанием.
Элегантный дизайн и высокое качество исполнения делают аэрогриль Philips стильным дополнением для любой кухни. Этот прибор не только способствует созданию здорового рациона, но и отличается энергоэффективностью и долговечностью. Позвольте вашему кулинарному творчеству расцвести с аэрогрилем Philips!
совместимость с голосовыми помощниками Amazon Alexa
Габариты (ШxВxГ), мм
264x295x360
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Philips — это современное и удобное решение для приготовления вкусных и здоровых блюд. С мощностью 1400 Вт этот аэрогриль гарантирует быстрое и равномерное приготовление пищи, экономя ваше время. Диапазон температур от 80 °C до 200 °C позволяет готовить разнообразные блюда, от хрустящих овощей до сочных мясных деликатесов.
Управление аэрогрилем осуществляется с помощью интуитивно понятной сенсорной панели, что делает его использование максимально простым и удобным. Вы сможете легко настроить нужные параметры одним касанием.
Элегантный дизайн и высокое качество исполнения делают аэрогриль Philips стильным дополнением для любой кухни. Этот прибор не только способствует созданию здорового рациона, но и отличается энергоэффективностью и долговечностью. Позвольте вашему кулинарному творчеству расцвести с аэрогрилем Philips!
Аэрогриль Philips HD9255/30 4.1л 1400Вт белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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