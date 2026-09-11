Аэрогриль Kitfort КТ-2247
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2247
Аэрогриль КТ-2247 с 2 раздельными нагревателями интересен стильным дизайном, а также позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла, а также может использоваться как сушилка для фруктов и овощей. Главное преимущество КТ-2247 - наличие 2х нагревателей. Разделителем, который идёт в комплекте, вы можете поделить поддон на 2 части и готовить 2 разных блюда одновременно, установив для каждого свои настройки t и таймера. Например, мясо и гарнир. Продукты готовятся на решётках, которые вставлены в поддон. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Прибор оснащён сенсорным управлением, имеет 6 программ, синхронизацию приготовления и подогрев. Можно установить таймер до 60 мин и t° до 200°C для каждого нагревателя. На дисплее отображаются заданные параметры и какие нагреватели работают. Продукты готовятся на специальных решётках, установленных в поддон. И решётки, и поддон с антипригарным покрытием. Все части, в том числе и разделитель, легко разбираются и моются. Ручка поддона не нагревается, за неё удобно держаться. В аэрогриле есть специальная программа для сушки овощей и фруктов с таймером от 1 до 24 часов и температурой от 40 до 80 градусов, что идеально подходит для этой задачи.
Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2247