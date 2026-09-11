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Аэрогриль Kitfort КТ-2247 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Kitfort КТ-2247

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Аэрогриль Kitfort КТ-2247 - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2247 - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2247 - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-2247 - фото 5
Аэрогриль Kitfort КТ-2247 - фото 6
Аэрогриль Kitfort КТ-2247 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогрили
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2247 - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2247 - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2247 - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2247 - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2247 - фото 5
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2247 - фото 6
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2247 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584714
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогрили
Размеры в упаковке, см
40х37х37
Вес, кг.
8.3

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2247

Аэрогриль КТ-2247 с 2 раздельными нагревателями интересен стильным дизайном, а также позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла, а также может использоваться как сушилка для фруктов и овощей. Главное преимущество КТ-2247 - наличие 2х нагревателей. Разделителем, который идёт в комплекте, вы можете поделить поддон на 2 части и готовить 2 разных блюда одновременно, установив для каждого свои настройки t и таймера. Например, мясо и гарнир. Продукты готовятся на решётках, которые вставлены в поддон. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Прибор оснащён сенсорным управлением, имеет 6 программ, синхронизацию приготовления и подогрев. Можно установить таймер до 60 мин и t° до 200°C для каждого нагревателя. На дисплее отображаются заданные параметры и какие нагреватели работают. Продукты готовятся на специальных решётках, установленных в поддон. И решётки, и поддон с антипригарным покрытием. Все части, в том числе и разделитель, легко разбираются и моются. Ручка поддона не нагревается, за неё удобно держаться. В аэрогриле есть специальная программа для сушки овощей и фруктов с таймером от 1 до 24 часов и температурой от 40 до 80 градусов, что идеально подходит для этой задачи.

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2247




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогрили
Описание
Аэрогриль КТ-2247 с 2 раздельными нагревателями интересен стильным дизайном, а также позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла, а также может использоваться как сушилка для фруктов и овощей. Главное преимущество КТ-2247 - наличие 2х нагревателей. Разделителем, который идёт в комплекте, вы можете поделить поддон на 2 части и готовить 2 разных блюда одновременно, установив для каждого свои настройки t и таймера. Например, мясо и гарнир. Продукты готовятся на решётках, которые вставлены в поддон. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Прибор оснащён сенсорным управлением, имеет 6 программ, синхронизацию приготовления и подогрев. Можно установить таймер до 60 мин и t° до 200°C для каждого нагревателя. На дисплее отображаются заданные параметры и какие нагреватели работают. Продукты готовятся на специальных решётках, установленных в поддон. И решётки, и поддон с антипригарным покрытием. Все части, в том числе и разделитель, легко разбираются и моются. Ручка поддона не нагревается, за неё удобно держаться. В аэрогриле есть специальная программа для сушки овощей и фруктов с таймером от 1 до 24 часов и температурой от 40 до 80 градусов, что идеально подходит для этой задачи.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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