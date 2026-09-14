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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
белый
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739760
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Описание товара Аэрогриль Haier HAF-701 белый, 1700 Вт, 7 л, сенсор, 11 программ
Аэрогриль Haier — универсальный помощник для вашей кухни. Вместительная чаша на 7 литров позволяет готовить на всю семью или встречу с друзьями, а наличие сразу двух чаш удобно для одновременного приготовления разных блюд. Мощность 1700 Вт обеспечивает быстрый результат, а регулировка температуры от 80 до 200 °C подойдёт для широкого спектра рецептов — от нежного приготовления на пару до хрустящей корочки. Сенсорное управление интуитивно понятно, поэтому готовить легко и приятно. Поддержание тепла сохранит блюда горячими, а таймер избавит от необходимости следить за временем. Корпус в стильном белом цвете отлично впишется в любую кухню, а компактный вес в 7 кг позволяет удобно перемещать прибор.
Аэрогриль Haier — универсальный помощник для вашей кухни. Вместительная чаша на 7 литров позволяет готовить на всю семью или встречу с друзьями, а наличие сразу двух чаш удобно для одновременного приготовления разных блюд. Мощность 1700 Вт обеспечивает быстрый результат, а регулировка температуры от 80 до 200 °C подойдёт для широкого спектра рецептов — от нежного приготовления на пару до хрустящей корочки. Сенсорное управление интуитивно понятно, поэтому готовить легко и приятно. Поддержание тепла сохранит блюда горячими, а таймер избавит от необходимости следить за временем. Корпус в стильном белом цвете отлично впишется в любую кухню, а компактный вес в 7 кг позволяет удобно перемещать прибор.
Аэрогриль Haier HAF-701 белый, 1700 Вт, 7 л, сенсор, 11 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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