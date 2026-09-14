Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6
Мощность
1450
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732797
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6
Мощность
1450
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
267x355x357
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х32
Вес, кг.
6.7
Описание товара Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный
Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6
Мощность
1450
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
267x355x357
Страна производитель
Китай
Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением
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