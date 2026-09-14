Top.Mail.Ru
Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный - фото 1
Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный - фото 2
Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный - фото 3
Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6
Мощность
1450
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный - фото 1
  • Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный - фото 2
  • Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный - фото 3
  • Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732797
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6
Мощность
1450
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
267x355x357
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х32
Вес, кг.
6.7

Описание товара Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный

Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный



Теги товара: 6 л, с тэном

Отзывы о товаре Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6
Мощность
1450
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
267x355x357
Страна производитель
Китай
Описание
Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный


Теги товара: 6 л, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультипечь Panasonic NF-CC600ATS 6л 1450Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...