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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2850
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739773
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Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2256 черный, 2850 Вт, 11 л, сенсор, 10 программ
Аэрогриль Kitfort удивит вместительным объёмом в 11 литров — этого хватит, чтобы приготовить обед или ужин сразу на всю семью. Мощность 2850 Вт обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, а плавная регулировка температуры от 50 до 200 °C позволяет готовить самые разные блюда: от нежного приготовления на пару до аппетитной корочки. Сенсорное управление упрощает процесс — достаточно легкого прикосновения. Поддержание тепла и таймер помогут вашей еде оставаться свежей и горячей, даже если гости задержались. Аэрогриль оснащён одним прочным нагревательным элементом и удобной чашей. Несмотря на свой объём, модель остаётся относительно компактной и не слишком тяжёлой — 8,6 кг. Глубокий чёрный цвет подчеркнёт стиль современной кухни. Kitfort — эргономика и функциональность для тех, кто ценит своё время и любит вкусную домашнюю еду.
Аэрогриль Kitfort удивит вместительным объёмом в 11 литров — этого хватит, чтобы приготовить обед или ужин сразу на всю семью. Мощность 2850 Вт обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, а плавная регулировка температуры от 50 до 200 °C позволяет готовить самые разные блюда: от нежного приготовления на пару до аппетитной корочки. Сенсорное управление упрощает процесс — достаточно легкого прикосновения. Поддержание тепла и таймер помогут вашей еде оставаться свежей и горячей, даже если гости задержались. Аэрогриль оснащён одним прочным нагревательным элементом и удобной чашей. Несмотря на свой объём, модель остаётся относительно компактной и не слишком тяжёлой — 8,6 кг. Глубокий чёрный цвет подчеркнёт стиль современной кухни. Kitfort — эргономика и функциональность для тех, кто ценит своё время и любит вкусную домашнюю еду.
Аэрогриль Kitfort КТ-2256 черный, 2850 Вт, 11 л, сенсор, 10 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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