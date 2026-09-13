Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black
Аэрогриль Dreame – это инновационное устройство для современной кухни, которое воплощает в себе функциональность и стиль. С мощностью 3000 Вт аэрогриль быстро и эффективно справляется с приготовлением разнообразных блюд, от хрустящей выпечки до сочных мясных деликатесов. Удобное сенсорное управление позволяет легко выбирать нужные настройки, а регулировка температуры от 35 °C до 200 °C открывает широкие возможности для кулинарных экспериментов. Благодаря функции таймера вам не придется беспокоиться о времени приготовления – аэрогриль самостоятельно проконтролирует процесс. Изделие оснащено двумя чашами, что способствует более эффективному и разноплановому использованию пространства объемом 11 литров. Это идеально подходит для семейных обедов или приема гостей. Наличие режима приготовления на пару расширяет кулинарные возможности и позволяет готовить полезные блюда, сохраняя максимум витаминов и полезных веществ. Черный цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, который идеально впишется в любой кухонный интерьер. Нагревательный элемент типа ТЭН обеспечивает равномерное распределение тепла, а вес 8,67 кг позволяет легко перемещать аэрогриль по кухне при необходимости. Производитель Dreame, известный своим вниманием к качеству и инновациям, гарантирует надежность и долговечность своего продукта. Созданный в Китае, этот аэрогриль станет незаменимым помощником для тех, кто ценит стиль и высокую производительность.
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Теги товара: с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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