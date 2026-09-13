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Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black

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Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 1
Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 2
Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 3
Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 4
Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 5
Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 6
Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 7
Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 8
Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 9
Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 10
Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 11
Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
3000
Цвет
черный
Комплектация
документация, корзина х 2 шт.
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 1
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 2
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 3
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 4
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 5
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 6
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 7
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 8
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 9
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 10
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 11
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719148
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Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность
3000
Цвет
черный
Комплектация
документация, корзина х 2 шт.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,таймер,предварительный разогрев,автоотключение,автоматические программы
Габариты (ШxВxГ), мм
43.1 x 31.2 x 40.4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х45х35
Вес, кг.
10.9

Описание товара Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black

Аэрогриль Dreame – это инновационное устройство для современной кухни, которое воплощает в себе функциональность и стиль. С мощностью 3000 Вт аэрогриль быстро и эффективно справляется с приготовлением разнообразных блюд, от хрустящей выпечки до сочных мясных деликатесов. Удобное сенсорное управление позволяет легко выбирать нужные настройки, а регулировка температуры от 35 °C до 200 °C открывает широкие возможности для кулинарных экспериментов. Благодаря функции таймера вам не придется беспокоиться о времени приготовления – аэрогриль самостоятельно проконтролирует процесс. Изделие оснащено двумя чашами, что способствует более эффективному и разноплановому использованию пространства объемом 11 литров. Это идеально подходит для семейных обедов или приема гостей. Наличие режима приготовления на пару расширяет кулинарные возможности и позволяет готовить полезные блюда, сохраняя максимум витаминов и полезных веществ. Черный цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, который идеально впишется в любой кухонный интерьер. Нагревательный элемент типа ТЭН обеспечивает равномерное распределение тепла, а вес 8,67 кг позволяет легко перемещать аэрогриль по кухне при необходимости. Производитель Dreame, известный своим вниманием к качеству и инновациям, гарантирует надежность и долговечность своего продукта. Созданный в Китае, этот аэрогриль станет незаменимым помощником для тех, кто ценит стиль и высокую производительность.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Dreame Air Fryer DZ30 Black




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Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность
3000
Цвет
черный
Комплектация
документация, корзина х 2 шт.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,таймер,предварительный разогрев,автоотключение,автоматические программы
Габариты (ШxВxГ), мм
43.1 x 31.2 x 40.4 см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Dreame – это инновационное устройство для современной кухни, которое воплощает в себе функциональность и стиль. С мощностью 3000 Вт аэрогриль быстро и эффективно справляется с приготовлением разнообразных блюд, от хрустящей выпечки до сочных мясных деликатесов. Удобное сенсорное управление позволяет легко выбирать нужные настройки, а регулировка температуры от 35 °C до 200 °C открывает широкие возможности для кулинарных экспериментов. Благодаря функции таймера вам не придется беспокоиться о времени приготовления – аэрогриль самостоятельно проконтролирует процесс. Изделие оснащено двумя чашами, что способствует более эффективному и разноплановому использованию пространства объемом 11 литров. Это идеально подходит для семейных обедов или приема гостей. Наличие режима приготовления на пару расширяет кулинарные возможности и позволяет готовить полезные блюда, сохраняя максимум витаминов и полезных веществ. Черный цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, который идеально впишется в любой кухонный интерьер. Нагревательный элемент типа ТЭН обеспечивает равномерное распределение тепла, а вес 8,67 кг позволяет легко перемещать аэрогриль по кухне при необходимости. Производитель Dreame, известный своим вниманием к качеству и инновациям, гарантирует надежность и долговечность своего продукта. Созданный в Китае, этот аэрогриль станет незаменимым помощником для тех, кто ценит стиль и высокую производительность.


Теги товара: с тэном
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Отзывы


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