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Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ

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Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ - фото 1
Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ - фото 2
Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ - фото 3
Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ - фото 4
Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ - фото 5
Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ - фото 6
Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
3000
Цвет
черный
Комплектация
документация, корзина х 2 шт.
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ - фото 1
  • Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ - фото 2
  • Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ - фото 3
  • Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ - фото 4
  • Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ - фото 5
  • Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ - фото 6
  • Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739866
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
3000
Цвет
черный
Комплектация
документация, корзина х 2 шт.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
предварительный разогрев, автоматические программы, автоотключение, регулировка температуры, таймер
Габариты (ШxВxГ), мм
431 x 305 x 404 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х46х37
Вес, кг.
8.7

Описание товара Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ

Строгий дизайн аэрогриля Dreame Tasti Airfryer DZ30 в сочетании с популярными функциями приготовления дарит неповторимый опыт использования. Две чаши и режим синхронизации помогут приготовить полноценный приём пищи для всей семьи. Для достижения лучших результатов есть регулировка температуры и времени приготовления.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
3000
Цвет
черный
Комплектация
документация, корзина х 2 шт.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
предварительный разогрев, автоматические программы, автоотключение, регулировка температуры, таймер
Габариты (ШxВxГ), мм
431 x 305 x 404 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Строгий дизайн аэрогриля Dreame Tasti Airfryer DZ30 в сочетании с популярными функциями приготовления дарит неповторимый опыт использования. Две чаши и режим синхронизации помогут приготовить полноценный приём пищи для всей семьи. Для достижения лучших результатов есть регулировка температуры и времени приготовления.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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