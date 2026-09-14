Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
3000
Цвет
черный
Комплектация
документация, корзина х 2 шт.
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739866
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
3000
Цвет
черный
Комплектация
документация, корзина х 2 шт.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
предварительный разогрев, автоматические программы, автоотключение, регулировка температуры, таймер
Габариты (ШxВxГ), мм
431 x 305 x 404 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х46х37
Вес, кг.
8.7
Описание товара Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ
Строгий дизайн аэрогриля Dreame Tasti Airfryer DZ30 в сочетании с популярными функциями приготовления дарит неповторимый опыт использования. Две чаши и режим синхронизации помогут приготовить полноценный приём пищи для всей семьи. Для достижения лучших результатов есть регулировка температуры и времени приготовления.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
3000
Цвет
черный
Комплектация
документация, корзина х 2 шт.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
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Нагревательный элемент
тэн
Особенности
предварительный разогрев, автоматические программы, автоотключение, регулировка температуры, таймер
Габариты (ШxВxГ), мм
431 x 305 x 404 мм
Страна производитель
Китай
Строгий дизайн аэрогриля Dreame Tasti Airfryer DZ30 в сочетании с популярными функциями приготовления дарит неповторимый опыт использования. Две чаши и режим синхронизации помогут приготовить полноценный приём пищи для всей семьи. Для достижения лучших результатов есть регулировка температуры и времени приготовления.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer DZ30 черный, 3000 Вт, 5.5 л, кнопки, 8 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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