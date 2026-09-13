Описание товара Аэрофритюрница Ariete 4632 Vintage (00C463204AR0), Cream/Green

Представьте себе многофункциональный кухонный прибор, который с легкостью заменяет целый парк громоздкой техники, даря вам невероятную свободу в приготовлении самых разнообразных блюд. Мини-печь Ariete 4632 – это именно такой универсальный помощник, который станет настоящим сердцем вашей кухни, будь то утренние завтраки, быстрые обеды или изысканные ужины. Этот элегантный аппарат бежевого оттенка, выполненный в классическом дизайне, органично впишется в любой интерьер, а его функционал превзойдет все ваши ожидания. С первого взгляда вы оцените продуманность каждой детали. Откидная дверца с термоизолированной ручкой обеспечивает безопасный доступ к внутреннему пространству, а встроенная подсветка позволяет визуально контролировать процесс приготовления, не выпуская драгоценное тепло. Механическое управление с интуитивно понятными поворотными переключателями делает использование печи невероятно простым – вы легко выберете нужную температуру, от щадящих 80°C для деликатного подогрева до мощных 230°C для идеальной хрустящей корочки, и установите таймер продолжительностью до 60 минут. По истечении заданного времени печь подаст звуковой сигнал и автоматически отключится, обеспечивая вашу полную уверенность и спокойствие. Внутри этого компактного устройства скрывается целых 16 литров полезного объема, что открывает безграничные возможности для кулинарного творчества. Два режима нагрева – верхний и верхний с конвекцией – позволяют гибко подходить к разным задачам. Режим верхнего нагрева идеален для подрумянивания тостов, разогрева пиццы или приготовления аппетитных горячих бутербродов. А когда вы включаете опцию конвекции, горячий воздух начинает циркулировать по всему объему, обеспечивая равномерный и быстрый прогрев. Это настоящая находка для выпечки воздушных кексов и бисквитов, запекания сочного мяса или хрустящих овощей, а также для деликатной сушки зелени. Но настоящей звездой этой мини-печи является вертел, входящий в комплектацию. Теперь вы можете с легкостью готовить самую сочную и ароматную курицу-гриль с хрустящей золотистой кожицей прямо у себя дома. Вращающийся вертел гарантирует, что мясо равномерно пропечется со всех сторон, сохранив свои соки. Дополняют картину четыре практичные корзины для жарки во фритюре, которые позволяют быстро и с минимальным количеством масла приготовить хрустящий картофель фри, куриные крылышки или пончики. А для тех блюд, где нужно избавиться от лишнего жира, предусмотрены решетка и поддон, обеспечивающие отличный результат при запекании. Мини-печь Ariete 4632 – это не просто техника, это ваш персональный шеф-повар, кондитер и бармен в одном лице. Она сэкономит ваше время и место на кухне, подарив взамен удовольствие от процесса и безупречный вкус любимых блюд. Откройте для себя новый уровень удобства и наслаждайтесь кулинарными экспериментами каждый день с этим надежным и стильным помощником.