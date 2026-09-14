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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2850
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739772
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Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2248 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ
Аэрогриль Kitfort вместит всё, что нужно для большой семьи или шумной компании — чаши объёмом 7,6 литра хватит и для запечённой курицы, и для брутального количества картофеля-фри. Мощность 2850 Вт обеспечивает быстрый разогрев и позволяет готовить блюда с минимальными затратами времени. Температура регулируется от 80 до 200 °C, так что можно с лёгкостью экспериментировать — от щадящей сушки овощей до румяной корочки на мясе. Сенсорное управление делает процесс интуитивным и современным, а встроенный таймер избавит от переживаний за готовность блюда. Аэрогриль весит 7,1 кг — надёжный, но не тяжёлый для перемещения на кухне. Функция приготовления на пару открывает дополнительные возможности — полезные блюда теперь так же доступны, как и хрустящие. Стильный чёрный цвет украсит любой интерьер.
Аэрогриль Kitfort вместит всё, что нужно для большой семьи или шумной компании — чаши объёмом 7,6 литра хватит и для запечённой курицы, и для брутального количества картофеля-фри. Мощность 2850 Вт обеспечивает быстрый разогрев и позволяет готовить блюда с минимальными затратами времени. Температура регулируется от 80 до 200 °C, так что можно с лёгкостью экспериментировать — от щадящей сушки овощей до румяной корочки на мясе. Сенсорное управление делает процесс интуитивным и современным, а встроенный таймер избавит от переживаний за готовность блюда. Аэрогриль весит 7,1 кг — надёжный, но не тяжёлый для перемещения на кухне. Функция приготовления на пару открывает дополнительные возможности — полезные блюда теперь так же доступны, как и хрустящие. Стильный чёрный цвет украсит любой интерьер.
Аэрогриль Kitfort КТ-2248 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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