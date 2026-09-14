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Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green

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Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 1
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 2
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 3
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 4
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 5
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 6
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 7
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1500
Цвет
зеленый
Комплектация
документация, крышка для чаши, решетка, чаша - 2 шт.
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 1
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 2
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 3
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 4
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 5
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 6
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 7
  • Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733860
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Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность
1500
Цвет
зеленый
Комплектация
документация, крышка для чаши, решетка, чаша - 2 шт.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,поддержиние тепла,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х34х30
Вес, кг.
6.2

Описание товара Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green

Аэрогриль Dreame Tasti PT60 компактный аэрогриль с двумя стеклянными чашами 2.5 и 4.5 литра. Занимает минимум места на кухне. Имеет 5 автоматических программ приготовления. Мощность составляет 1500 Вт. На чашу можно надеть крышку и взять приготовленное блюдо собой в дорогу.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green




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Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность
1500
Цвет
зеленый
Комплектация
документация, крышка для чаши, решетка, чаша - 2 шт.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,поддержиние тепла,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Dreame Tasti PT60 компактный аэрогриль с двумя стеклянными чашами 2.5 и 4.5 литра. Занимает минимум места на кухне. Имеет 5 автоматических программ приготовления. Мощность составляет 1500 Вт. На чашу можно надеть крышку и взять приготовленное блюдо собой в дорогу.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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