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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2100
Цвет
серебристый
Комплектация
аэрогриль, камень для пиццы, лопатка, резка, корзина для гриля, документация, упаковка
Нагревательный элемент
галогеновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый
Аэрогриль Rondell - это инновационный прибор, созданный для любителей качественной и здоровой еды. С мощностью 2100 Вт он обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, что позволяет готовить разнообразные блюда с минимальным использованием масла. Максимальная температура нагрева составляет впечатляющие 380 °C, что идеально подходит для быстрого запекания и жарки, в то время как минимальная температура 40 °C открывает возможности для медленного приготовления и размораживания.
Аэрогриль оснащен современным сенсорным управлением, которое делает процесс выбора нужного режима простым и удобным. С весом 12,2 кг, он устойчив и надежен в эксплуатации, а эргономичный дизайн гармонично вписывается в любой интерьер кухни.
Бренд Rondell зарекомендовал себя как производитель качественной кухонной техники, и этот аэрогриль не исключение. Он станет верным помощником на вашей кухне, позволяя вам наслаждаться разнообразием блюд с бархатистой корочкой и сочной начинкой.
Аэрогриль Rondell - это инновационный прибор, созданный для любителей качественной и здоровой еды. С мощностью 2100 Вт он обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, что позволяет готовить разнообразные блюда с минимальным использованием масла. Максимальная температура нагрева составляет впечатляющие 380 °C, что идеально подходит для быстрого запекания и жарки, в то время как минимальная температура 40 °C открывает возможности для медленного приготовления и размораживания.
Аэрогриль оснащен современным сенсорным управлением, которое делает процесс выбора нужного режима простым и удобным. С весом 12,2 кг, он устойчив и надежен в эксплуатации, а эргономичный дизайн гармонично вписывается в любой интерьер кухни.
Бренд Rondell зарекомендовал себя как производитель качественной кухонной техники, и этот аэрогриль не исключение. Он станет верным помощником на вашей кухне, позволяя вам наслаждаться разнообразием блюд с бархатистой корочкой и сочной начинкой.
Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - купить по цене 11940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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