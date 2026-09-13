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Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU)

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Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU) - фото 1
Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU) - фото 2
Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU) - фото 3
Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU) - фото 4
Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU) - фото 5
Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Комплектация
решетка для гриля
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU) - фото 1
  • Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU) - фото 2
  • Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU) - фото 3
  • Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU) - фото 4
  • Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU) - фото 5
  • Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714467
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
черный
Комплектация
решетка для гриля
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
разогрев
Габариты (ШxВxГ), мм
42.6x39.8x30.8см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х35
Вес, кг.
6.9

Описание товара Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU)

Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L с двумя независимыми корзинами позволяет одновременно готовить разные блюда и идеально подходит для больших семей или праздничных застолий. Общая вместимость 10 литров и функция SYNC обеспечивают удобство и экономию времени — оба блюда будут готовы точно к одному моменту. Две зоны с общим объёмом 10 литров Левая корзина на 3,5 литра отлично подойдёт для гарниров и лёгких блюд, а правая на 6,5 литра рассчитана на крупные продукты — например, целую курицу. Такая комбинация позволяет готовить разнообразное меню за один цикл, не перегружая кухонное пространство. Готовьте сразу до трёх блюд Каждая корзина оснащена собственным нагревателем. В большой камере предусмотрена решётка для гриля, на которой удобно жарить мясо, рыбу или овощи. Это позволяет готовить три блюда одновременно — вкусно, разнообразно и без лишних хлопот. Простое управление в одно касание Кнопка L+R синхронизирует температуру и время в обеих корзинах, а функция SYNC позволяет задавать разные параметры, но получать готовность одновременно. Вам больше не нужно следить за таймингом — устройство делает это автоматически. Приготовление до 71% быстрее, чем в духовке Технология циркуляции горячего воздуха на 360° равномерно прогревает продукты, создавая аппетитную хрустящую корочку и сохраняя сочность внутри. Мощность 2700 Вт обеспечивает скорость готовки до 71% выше по сравнению с традиционными духовками. До 88% меньше жира для здорового питания Запекание при 230°C позволяет готовить без лишнего масла и снижает содержание жира почти на 90% по сравнению с фритюром. Блюда остаются вкусными, но становятся более лёгкими и полезными. Широкий диапазон температур Аэрогриль поддерживает до 230°C для жарки и запекания, а также 40–60°C для размораживания, ферментации или сушки фруктов. Это универсальный помощник, который заменяет сразу несколько кухонных приборов. Умные напоминания Световые и звуковые сигналы сообщат, когда нужно перевернуть продукты, чтобы они прожарились равномерно. Девять предустановленных режимов и ручные настройки Аэрогриль предлагает готовые программы для разных блюд и дополнительный режим «М» для ручного выбора температуры и времени. Так вы всегда сможете адаптировать готовку под свои предпочтения. Удобство и долговечность Металлическая внутренняя отделка устойчива к высоким температурам и коррозии, а также упрощает уход за устройством после готовки



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
черный
Комплектация
решетка для гриля
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
разогрев
Развернуть
Габариты (ШxВxГ), мм
42.6x39.8x30.8см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L с двумя независимыми корзинами позволяет одновременно готовить разные блюда и идеально подходит для больших семей или праздничных застолий. Общая вместимость 10 литров и функция SYNC обеспечивают удобство и экономию времени — оба блюда будут готовы точно к одному моменту. Две зоны с общим объёмом 10 литров Левая корзина на 3,5 литра отлично подойдёт для гарниров и лёгких блюд, а правая на 6,5 литра рассчитана на крупные продукты — например, целую курицу. Такая комбинация позволяет готовить разнообразное меню за один цикл, не перегружая кухонное пространство. Готовьте сразу до трёх блюд Каждая корзина оснащена собственным нагревателем. В большой камере предусмотрена решётка для гриля, на которой удобно жарить мясо, рыбу или овощи. Это позволяет готовить три блюда одновременно — вкусно, разнообразно и без лишних хлопот. Простое управление в одно касание Кнопка L+R синхронизирует температуру и время в обеих корзинах, а функция SYNC позволяет задавать разные параметры, но получать готовность одновременно. Вам больше не нужно следить за таймингом — устройство делает это автоматически. Приготовление до 71% быстрее, чем в духовке Технология циркуляции горячего воздуха на 360° равномерно прогревает продукты, создавая аппетитную хрустящую корочку и сохраняя сочность внутри. Мощность 2700 Вт обеспечивает скорость готовки до 71% выше по сравнению с традиционными духовками. До 88% меньше жира для здорового питания Запекание при 230°C позволяет готовить без лишнего масла и снижает содержание жира почти на 90% по сравнению с фритюром. Блюда остаются вкусными, но становятся более лёгкими и полезными. Широкий диапазон температур Аэрогриль поддерживает до 230°C для жарки и запекания, а также 40–60°C для размораживания, ферментации или сушки фруктов. Это универсальный помощник, который заменяет сразу несколько кухонных приборов. Умные напоминания Световые и звуковые сигналы сообщат, когда нужно перевернуть продукты, чтобы они прожарились равномерно. Девять предустановленных режимов и ручные настройки Аэрогриль предлагает готовые программы для разных блюд и дополнительный режим «М» для ручного выбора температуры и времени. Так вы всегда сможете адаптировать готовку под свои предпочтения. Удобство и долговечность Металлическая внутренняя отделка устойчива к высоким температурам и коррозии, а также упрощает уход за устройством после готовки


Теги товара: с тэном
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Отзывы


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