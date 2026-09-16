Аэрогриль BRAYER BR2048 черный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2500
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737564
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Аэрогриль Brayer — ваш универсальный помощник для вкусных и полезных блюд. Мощность 2500 Вт позволяет быстро готовить даже большие порции: вместительная чаша объёмом 10 литров идеально подойдёт для семьи или компании друзей. Широкий диапазон температур — от 80 до 200 °C — открывает возможности для различных рецептов: от деликатной выпечки до подрумяненной курочки с хрустящей корочкой. Вы без труда выставите нужные настройки с помощью сенсорного управления. Встроенный таймер избавляет от необходимости следить за временем — аэрогриль всё сделает сам. Регулируйте температуру, готовьте на пару, используйте функцию поддержания тепла — вам доступны сразу несколько сценариев приготовления. Стильный чёрный цвет подчеркнёт современный интерьер кухни. Полноценный помощник, который сочетает мощность, объём и простоту использования.
Аэрогриль Brayer — ваш универсальный помощник для вкусных и полезных блюд. Мощность 2500 Вт позволяет быстро готовить даже большие порции: вместительная чаша объёмом 10 литров идеально подойдёт для семьи или компании друзей. Широкий диапазон температур — от 80 до 200 °C — открывает возможности для различных рецептов: от деликатной выпечки до подрумяненной курочки с хрустящей корочкой. Вы без труда выставите нужные настройки с помощью сенсорного управления. Встроенный таймер избавляет от необходимости следить за временем — аэрогриль всё сделает сам. Регулируйте температуру, готовьте на пару, используйте функцию поддержания тепла — вам доступны сразу несколько сценариев приготовления. Стильный чёрный цвет подчеркнёт современный интерьер кухни. Полноценный помощник, который сочетает мощность, объём и простоту использования.
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