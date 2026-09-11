Аэрогриль Kitfort КТ-2231
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аэрогрили
Объем, л
5
Мощность
1700 Вт
Цвет
черный
Управление
электронное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 520065
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогрили
Страна производства
Китай
Объем, л
5
Мощность
1700 Вт
Цвет
черный
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200 °С
Управление
электронное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Дополнительно
объем 5 л
Особенности
регулировка температуры от 80 °C до 200 °C с шагом 5 °C, количество программ приготовления 9 + ручные настройки
Габариты (ШxВxГ), мм
315 х 378 х 323 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х37х36
Вес, кг.
7.5
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2231
Стильный аэрогриль Kitfort КТ-2231 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Большого объема, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: мощные, 5 л, с регулировкой температуры, с тэном
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Бренд
Тип товара
Аэрогрили
Страна производства
Китай
Объем, л
5
Мощность
1700 Вт
Цвет
черный
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200 °С
Управление
электронное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Развернуть
Дополнительно
объем 5 л
Особенности
регулировка температуры от 80 °C до 200 °C с шагом 5 °C, количество программ приготовления 9 + ручные настройки
Габариты (ШxВxГ), мм
315 х 378 х 323 мм
Страна производитель
Китай
Стильный аэрогриль Kitfort КТ-2231 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Большого объема, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: мощные, 5 л, с регулировкой температуры, с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Большого объема, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: мощные, 5 л, с регулировкой температуры, с тэном
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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