Top.Mail.Ru
Аэрогриль Kitfort КТ-2231 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль Kitfort КТ-2231

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 5
Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 6
Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 7
Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 8
Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогрили
Объем, л
5
Мощность
1700 Вт
Цвет
черный
Управление
электронное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 5
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 6
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 7
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 8
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 520065
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогрили
Страна производства
Китай
Объем, л
5
Мощность
1700 Вт
Цвет
черный
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200 °С
Управление
электронное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Дополнительно
объем 5 л
Особенности
регулировка температуры от 80 °C до 200 °C с шагом 5 °C, количество программ приготовления 9 + ручные настройки
Габариты (ШxВxГ), мм
315 х 378 х 323 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х37х36
Вес, кг.
7.5

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2231

Стильный аэрогриль Kitfort КТ-2231 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления.

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2231




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогрили
Страна производства
Китай
Объем, л
5
Мощность
1700 Вт
Цвет
черный
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200 °С
Управление
электронное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Развернуть
Дополнительно
объем 5 л
Особенности
регулировка температуры от 80 °C до 200 °C с шагом 5 °C, количество программ приготовления 9 + ручные настройки
Габариты (ШxВxГ), мм
315 х 378 х 323 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный аэрогриль Kitfort КТ-2231 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Kitfort КТ-2231 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...