Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739809
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термоизолированная (не нагревающаяся) ручка, фиксация крышки в закрытом состоянии, смотровое окошко.
Габариты (ШxВxГ), мм
310 x 400 x 310 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х39х39
Вес, кг.
8.36
Описание товара Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный
Аэрогриль Rondell мощностью 2000 Вт — вместительная модель с чашей объёмом 8 л для приготовления разнообразных блюд. Два нагревательных элемента и ТЭН обеспечивают широкий диапазон настроек: температуру можно регулировать от 40 до 200 °C, выбирая подходящий режим для разных кулинарных задач. Функция приготовления на пару расширяет возможности устройства, а поддержание тепла помогает сохранить блюдо тёплым после завершения приготовления.
Управлять аэрогрилем удобно с помощью сенсорной панели, а встроенный таймер позволяет задать продолжительность процесса. Чёрно-серебристый корпус выглядит выразительно, при этом вес 6,6 кг делает модель достаточно удобной для размещения на кухне.
термоизолированная (не нагревающаяся) ручка, фиксация крышки в закрытом состоянии, смотровое окошко.
Габариты (ШxВxГ), мм
310 x 400 x 310 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Rondell мощностью 2000 Вт — вместительная модель с чашей объёмом 8 л для приготовления разнообразных блюд. Два нагревательных элемента и ТЭН обеспечивают широкий диапазон настроек: температуру можно регулировать от 40 до 200 °C, выбирая подходящий режим для разных кулинарных задач. Функция приготовления на пару расширяет возможности устройства, а поддержание тепла помогает сохранить блюдо тёплым после завершения приготовления.
Управлять аэрогрилем удобно с помощью сенсорной панели, а встроенный таймер позволяет задать продолжительность процесса. Чёрно-серебристый корпус выглядит выразительно, при этом вес 6,6 кг делает модель достаточно удобной для размещения на кухне.
Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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