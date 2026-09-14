Аэрогриль Polaris PAF 9007WS черный, 1900 Вт, 6.5 л, сенсор, 25 программ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1900
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739793
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1900
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
220
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
38?27,5?34,2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х28
Вес, кг.
7.4
Описание товара Аэрогриль Polaris PAF 9007WS черный, 1900 Вт, 6.5 л, сенсор, 25 программ
Аэрогриль Kitfort мощностью 1900 Вт — вместительная модель с чашей объёмом 6,5 л, удобная для приготовления блюд на несколько порций. ТЭН обеспечивает нагрев в диапазоне от 35 до 220 °C: можно выбрать подходящую температуру для разных кулинарных задач. Сенсорное управление делает настройку простой и понятной, а встроенный таймер помогает контролировать время приготовления. Функция поддержания тепла позволит сохранить блюдо тёплым до подачи. Чёрный цвет придаёт аэрогрилю универсальный современный вид, а одна чаша и один нагревательный элемент делают конструкцию практичной и функциональной.
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1900
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
220
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
38?27,5?34,2
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Kitfort мощностью 1900 Вт — вместительная модель с чашей объёмом 6,5 л, удобная для приготовления блюд на несколько порций. ТЭН обеспечивает нагрев в диапазоне от 35 до 220 °C: можно выбрать подходящую температуру для разных кулинарных задач. Сенсорное управление делает настройку простой и понятной, а встроенный таймер помогает контролировать время приготовления. Функция поддержания тепла позволит сохранить блюдо тёплым до подачи. Чёрный цвет придаёт аэрогрилю универсальный современный вид, а одна чаша и один нагревательный элемент делают конструкцию практичной и функциональной.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Аэрогриль Polaris PAF 9007WS черный, 1900 Вт, 6.5 л, сенсор, 25 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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