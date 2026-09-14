Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2050
Цвет
черный
Комплектация
решетка, шампуры
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739878
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Аэрогриль Bosch с впечатляющей мощностью 2050 Вт и двумя нагревательными элементами справится с любыми кулинарными задачами — от нежного запекания до быстрой поджарки. Вместительная чаша объёмом 6,1 литра идеально подойдёт для семейных ужинов или праздничных угощений. Возможность точной регулировки температуры от 40 до 200 °C позволяет выбрать оптимальный режим для разных блюд. Сенсорное управление обеспечивает интуитивно понятное использование, а встроенный таймер гарантирует безупречный результат без лишних хлопот. Лаконичный чёрный корпус стильно впишется в современную кухню, а продуманная конструкция с одним вместительным отсеком делает аэрогриль универсальным помощником для ежедневного готовки.
Аэрогриль Bosch с впечатляющей мощностью 2050 Вт и двумя нагревательными элементами справится с любыми кулинарными задачами — от нежного запекания до быстрой поджарки. Вместительная чаша объёмом 6,1 литра идеально подойдёт для семейных ужинов или праздничных угощений. Возможность точной регулировки температуры от 40 до 200 °C позволяет выбрать оптимальный режим для разных блюд. Сенсорное управление обеспечивает интуитивно понятное использование, а встроенный таймер гарантирует безупречный результат без лишних хлопот. Лаконичный чёрный корпус стильно впишется в современную кухню, а продуманная конструкция с одним вместительным отсеком делает аэрогриль универсальным помощником для ежедневного готовки.
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