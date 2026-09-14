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Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный

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Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный - фото 1
Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный - фото 2
Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный - фото 3
Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный - фото 4
Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный - фото 5
Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный - фото 6
Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2050
Цвет
черный
Комплектация
решетка, шампуры
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный - фото 1
  • Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный - фото 2
  • Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный - фото 3
  • Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный - фото 4
  • Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный - фото 5
  • Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный - фото 6
  • Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739878
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2050
Цвет
черный
Комплектация
решетка, шампуры
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
выпечка, картошка фри, мясо, овощи, птица, рыба
Габариты (ШxВxГ), мм
278х332х385 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х28
Вес, кг.
7.4

Описание товара Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный

Аэрогриль Bosch с впечатляющей мощностью 2050 Вт и двумя нагревательными элементами справится с любыми кулинарными задачами — от нежного запекания до быстрой поджарки. Вместительная чаша объёмом 6,1 литра идеально подойдёт для семейных ужинов или праздничных угощений. Возможность точной регулировки температуры от 40 до 200 °C позволяет выбрать оптимальный режим для разных блюд. Сенсорное управление обеспечивает интуитивно понятное использование, а встроенный таймер гарантирует безупречный результат без лишних хлопот. Лаконичный чёрный корпус стильно впишется в современную кухню, а продуманная конструкция с одним вместительным отсеком делает аэрогриль универсальным помощником для ежедневного готовки.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Bosch MAF462B1 черный




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2050
Цвет
черный
Комплектация
решетка, шампуры
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
выпечка, картошка фри, мясо, овощи, птица, рыба
Габариты (ШxВxГ), мм
278х332х385 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Bosch с впечатляющей мощностью 2050 Вт и двумя нагревательными элементами справится с любыми кулинарными задачами — от нежного запекания до быстрой поджарки. Вместительная чаша объёмом 6,1 литра идеально подойдёт для семейных ужинов или праздничных угощений. Возможность точной регулировки температуры от 40 до 200 °C позволяет выбрать оптимальный режим для разных блюд. Сенсорное управление обеспечивает интуитивно понятное использование, а встроенный таймер гарантирует безупречный результат без лишних хлопот. Лаконичный чёрный корпус стильно впишется в современную кухню, а продуманная конструкция с одним вместительным отсеком делает аэрогриль универсальным помощником для ежедневного готовки.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Отзывы


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