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Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный

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Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 1
Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 2
Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 3
Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 4
Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 5
Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 6
Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 7
Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 8
Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 9
Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
3000
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 1
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 2
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 3
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 4
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 5
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 6
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 7
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 8
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 9
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732794
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
3000
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Вентилятор и ТЭНы расположены на задней стенке
Габариты (ШxВxГ), мм
480x320x490
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х48х32
Вес, кг.
10.95

Описание товара Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный

Аэрогриль HYUNDAI — это современное кухонное устройство, предназначенное для любителей здоровой и вкусной пищи. С мощностью в 3000 Вт, данный аэрогриль обеспечивает быстрое и равномерное приготовление блюд, экономя ваше время и усилия на кухне. Бренд Hyundai славится высоким качеством и надежностью своей техники, и аэрогриль не является исключением. Он предлагает широкий диапазон температур от 40 °C до 200 °C, позволяя как мягкое разогревание, так и интенсивное запекание. Функциональность устройства увеличивается за счет удобного сенсорного управления, которое делает настройку и контроль температуры максимально комфортными и точными. Эргономичный дизайн аэрогриля HYUNDAI впишется в интерьер любой кухни, а высокие технологические характеристики гарантируют долговечное и бесперебойное использование. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, удобство и современный стиль.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
3000
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Вентилятор и ТЭНы расположены на задней стенке
Развернуть
Габариты (ШxВxГ), мм
480x320x490
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль HYUNDAI — это современное кухонное устройство, предназначенное для любителей здоровой и вкусной пищи. С мощностью в 3000 Вт, данный аэрогриль обеспечивает быстрое и равномерное приготовление блюд, экономя ваше время и усилия на кухне. Бренд Hyundai славится высоким качеством и надежностью своей техники, и аэрогриль не является исключением. Он предлагает широкий диапазон температур от 40 °C до 200 °C, позволяя как мягкое разогревание, так и интенсивное запекание. Функциональность устройства увеличивается за счет удобного сенсорного управления, которое делает настройку и контроль температуры максимально комфортными и точными. Эргономичный дизайн аэрогриля HYUNDAI впишется в интерьер любой кухни, а высокие технологические характеристики гарантируют долговечное и бесперебойное использование. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, удобство и современный стиль.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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