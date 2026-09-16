Top.Mail.Ru
Аэрогриль BRAYER BR2040 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль BRAYER BR2040 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль BRAYER BR2040 черный - фото 1
Аэрогриль BRAYER BR2040 черный - фото 2
Аэрогриль BRAYER BR2040 черный - фото 3
Аэрогриль BRAYER BR2040 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BRAYER BR2040 черный - фото 1
  • Аэрогриль BRAYER BR2040 черный - фото 2
  • Аэрогриль BRAYER BR2040 черный - фото 3
  • Аэрогриль BRAYER BR2040 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737559
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
800
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х38
Вес, кг.
8

Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2040 черный

Аэрогриль Brayer с мощностью 1800 Вт справится с любыми кулинарными задачами — от сочного мяса до хрустящей картошки. Приятный бонус — регулировка температуры, с которой легко подобрать оптимальный режим для каждого блюда. Сенсорное управление делает процесс максимально удобным: настройте параметры одним касанием. Вместительная чаша объёмом 10 литров понравится семье и тем, кто любит принимать гостей. Приготовление на пару позволит создавать разнообразные и полезные блюда без лишнего масла. Таймер превратит готовку в удовольствие — больше не нужно следить за временем, аэрогриль все сделает сам. Стильный черный цвет гармонично впишется в любой интерьер кухни, а классический нагревательный элемент ТЭН гарантирует равномерное пропекание. Один надёжный прибор для ваших кулинарных экспериментов.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BRAYER BR2040 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
800
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Brayer с мощностью 1800 Вт справится с любыми кулинарными задачами — от сочного мяса до хрустящей картошки. Приятный бонус — регулировка температуры, с которой легко подобрать оптимальный режим для каждого блюда. Сенсорное управление делает процесс максимально удобным: настройте параметры одним касанием. Вместительная чаша объёмом 10 литров понравится семье и тем, кто любит принимать гостей. Приготовление на пару позволит создавать разнообразные и полезные блюда без лишнего масла. Таймер превратит готовку в удовольствие — больше не нужно следить за временем, аэрогриль все сделает сам. Стильный черный цвет гармонично впишется в любой интерьер кухни, а классический нагревательный элемент ТЭН гарантирует равномерное пропекание. Один надёжный прибор для ваших кулинарных экспериментов.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль BRAYER BR2040 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...