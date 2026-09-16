Аэрогриль BRAYER BR2040 черный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737559
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Аэрогриль Brayer с мощностью 1800 Вт справится с любыми кулинарными задачами — от сочного мяса до хрустящей картошки. Приятный бонус — регулировка температуры, с которой легко подобрать оптимальный режим для каждого блюда. Сенсорное управление делает процесс максимально удобным: настройте параметры одним касанием.
Вместительная чаша объёмом 10 литров понравится семье и тем, кто любит принимать гостей. Приготовление на пару позволит создавать разнообразные и полезные блюда без лишнего масла. Таймер превратит готовку в удовольствие — больше не нужно следить за временем, аэрогриль все сделает сам.
Стильный черный цвет гармонично впишется в любой интерьер кухни, а классический нагревательный элемент ТЭН гарантирует равномерное пропекание. Один надёжный прибор для ваших кулинарных экспериментов.
Аэрогриль Brayer с мощностью 1800 Вт справится с любыми кулинарными задачами — от сочного мяса до хрустящей картошки. Приятный бонус — регулировка температуры, с которой легко подобрать оптимальный режим для каждого блюда. Сенсорное управление делает процесс максимально удобным: настройте параметры одним касанием.
Вместительная чаша объёмом 10 литров понравится семье и тем, кто любит принимать гостей. Приготовление на пару позволит создавать разнообразные и полезные блюда без лишнего масла. Таймер превратит готовку в удовольствие — больше не нужно следить за временем, аэрогриль все сделает сам.
Стильный черный цвет гармонично впишется в любой интерьер кухни, а классический нагревательный элемент ТЭН гарантирует равномерное пропекание. Один надёжный прибор для ваших кулинарных экспериментов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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