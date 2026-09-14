Аэрогриль Beko FRL 2244 B черный, 1500 Вт, 4.7 л, сенсор, 8 программ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Beko FRL 2244 B черный, 1500 Вт, 4.7 л, сенсор, 8 программ
Аэрогриль Beko FRL 2244 B черного цвета мощностью 1500 Вт получила 8 автопрограмм. С их помощью можно без предварительных настроек готовить картофель фри, креветки, курица, мясо, рыбу, торты. В устройстве можно размораживать и сушить продукты. А функция предварительного разогрева позволяет начать готовку сразу и не ждать нагрева оборудования. В этом режиме готовят мясные стейки, рыбу и овощи, так они не успевают пересушиться, сохраняют сочность. Также предусмотрена ручная регулировка мощности и температуры от 35° до 200° C. С помощью таймера на 90 мин будет удобно точно контролировать время приготовления до минуты. Аэрогриль Beko FRL 2244 B оснащен чашей объемом 4.7 л. В ней за один раз можно сделать 2-3 порции блюда. Благодаря антипригарному покрытию к стенкам и дну емкости не прилипают кусочки пищи. А готовить на нем можно почти без масла. В чаше есть смотровое окно для визуального контроля степени готовности. Отслеживать работу устройства можно на дисплее или с помощью световых индикаторов. О завершения цикла приготовления уведомляет звуковой сигнал.
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Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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