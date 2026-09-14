Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2700
Цвет
серебристый
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739780
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
раздельная регулировка температуры для пластин, раздельное включение нагревательных элементов
Габариты (ШxВxГ), мм
41.3x31.6x38.9см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х44х34
Вес, кг.
9.96
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-8110 черный, 2700 Вт, 8.6 л, сенсор, 8 программ
Аэрогриль Kitfort станет центральным элементом вашей кухни: вместительная чаша на 8,6 литра легко справится с ужином для всей семьи или встречи с друзьями. Мощность 2700 Вт обеспечивает быстрый и равномерный нагрев — вам не придётся ждать. Температурный диапазон от 80 до 200°C позволяет экспериментировать с рецептами — готовьте хрустящие закуски или нежные блюда на пару, ведь аэрогриль поддерживает этот полезный режим. Сенсорное управление упрощает настройку, а встроенный таймер делает процесс приготовления ещё комфортнее. Модель выполнена в стильном серебристом цвете, её компактные размеры сочетаются с солидным объёмом. Надёжный ТЭН гарантирует стабильную работу и отличный результат.
раздельная регулировка температуры для пластин, раздельное включение нагревательных элементов
Габариты (ШxВxГ), мм
41.3x31.6x38.9см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Kitfort станет центральным элементом вашей кухни: вместительная чаша на 8,6 литра легко справится с ужином для всей семьи или встречи с друзьями. Мощность 2700 Вт обеспечивает быстрый и равномерный нагрев — вам не придётся ждать. Температурный диапазон от 80 до 200°C позволяет экспериментировать с рецептами — готовьте хрустящие закуски или нежные блюда на пару, ведь аэрогриль поддерживает этот полезный режим. Сенсорное управление упрощает настройку, а встроенный таймер делает процесс приготовления ещё комфортнее. Модель выполнена в стильном серебристом цвете, её компактные размеры сочетаются с солидным объёмом. Надёжный ТЭН гарантирует стабильную работу и отличный результат.
Аэрогриль Kitfort КТ-8110 черный, 2700 Вт, 8.6 л, сенсор, 8 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-8110 черный, 2700 Вт, 8.6 л, сенсор, 8 программ