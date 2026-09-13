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Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши

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Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 1
Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 2
Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 3
Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 4
Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 5
Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 6
Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 7
Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
9
Мощность
2400
Цвет
черный
Комплектация
Аэрофритюрница: Документация, 2 Чаши, 2 решетки
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 1
  • Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 2
  • Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 3
  • Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 4
  • Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 5
  • Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 6
  • Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 7
  • Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713998
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
9
Мощность
2400
Цвет
черный
Комплектация
Аэрофритюрница: Документация, 2 Чаши, 2 решетки
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Две съемные чаши
Габариты (ШxВxГ), мм
320х415х355 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х42х37
Вес, кг.
8.65

Описание товара Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши

Аэрофритюрница Ariete 00C463100AR0 — идеальное решение для быстрой и здоровой готовки. Емкость объемом 9 литров обеспечивает достаточное пространство для приготовления крупных порций или нескольких блюд одновременно. Две съемные чаши позволяют экспериментировать с рецептами: запекайте мясо, овощи и даже выпечку без смешивания вкусов. Технология циркуляционного горячего воздуха гарантирует равномерную прожарку и хрустящую корочку без масла. Черный корпус с минималистичным дизайном органично впишется в любой интерьер кухни. Компактность и простота управления делают устройство удобным для ежедневного использования. С помощью двойной аэрофритюрницы на 9 л вы можете приготовить любое блюдо в большом количестве, используя всего столовую ложку масла, и получить при этом полезные и вкусные жареные блюда. • Двойная аэрофритюрница на 9 л (две корзины объемом 4,5 л каждая)



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
9
Мощность
2400
Цвет
черный
Комплектация
Аэрофритюрница: Документация, 2 Чаши, 2 решетки
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Две съемные чаши
Габариты (ШxВxГ), мм
320х415х355 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрофритюрница Ariete 00C463100AR0 — идеальное решение для быстрой и здоровой готовки. Емкость объемом 9 литров обеспечивает достаточное пространство для приготовления крупных порций или нескольких блюд одновременно. Две съемные чаши позволяют экспериментировать с рецептами: запекайте мясо, овощи и даже выпечку без смешивания вкусов. Технология циркуляционного горячего воздуха гарантирует равномерную прожарку и хрустящую корочку без масла. Черный корпус с минималистичным дизайном органично впишется в любой интерьер кухни. Компактность и простота управления делают устройство удобным для ежедневного использования. С помощью двойной аэрофритюрницы на 9 л вы можете приготовить любое блюдо в большом количестве, используя всего столовую ложку масла, и получить при этом полезные и вкусные жареные блюда. • Двойная аэрофритюрница на 9 л (две корзины объемом 4,5 л каждая)


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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