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Аэрогриль Kitfort КТ-2239 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Kitfort КТ-2239

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Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 5
Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 6
Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 7
Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 8
Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогрили
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 5
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 6
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 7
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 8
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2239 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 556806
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогрили
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х37х37
Вес, кг.
7.8

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2239

Стильный и компактный аэрогриль Kitfort КТ-2239 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница, духовка и сушилка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления. Аэрогриль обладает мощностью 1700 Вт, благодаря чему приготовление не займёт много времени. Корзина ёмкостью на 4,5 л хватит, чтобы накормить семью! Готовьте мясо, птицу, рыбу, морепродукты, овощи и даже разнообразную выпечку или пиццу. В аэрогриле есть специальная программа для сушки фруктов, овощей, ягод, грибов и мяса с таймером от 2 до 24 часов и температурой от 40 до 80 C.. Продукты готовятся в специальной корзине, которая вставлена в поддон. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль оснащён сенсорным управлением. Автоматические программы позволяют использовать готовые шаблоны настроек, разработанные под конкретные блюда. Также есть ручная настройка. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко чистятся после использования, а блюда можно готовить практически без добавления масла. Поддон с корзиной легко вынимаются и моются. Для удобного и безопасного извлечения корзины конструкцией предусмотрена специальная кнопка, закрываемая защитной крышкой. Аэрогриль КТ-2239 имеет оригинальную форму и лаконичный дизайн. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займёт много места.

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2239




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогрили
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и компактный аэрогриль Kitfort КТ-2239 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница, духовка и сушилка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления. Аэрогриль обладает мощностью 1700 Вт, благодаря чему приготовление не займёт много времени. Корзина ёмкостью на 4,5 л хватит, чтобы накормить семью! Готовьте мясо, птицу, рыбу, морепродукты, овощи и даже разнообразную выпечку или пиццу. В аэрогриле есть специальная программа для сушки фруктов, овощей, ягод, грибов и мяса с таймером от 2 до 24 часов и температурой от 40 до 80 C.. Продукты готовятся в специальной корзине, которая вставлена в поддон. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль оснащён сенсорным управлением. Автоматические программы позволяют использовать готовые шаблоны настроек, разработанные под конкретные блюда. Также есть ручная настройка. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко чистятся после использования, а блюда можно готовить практически без добавления масла. Поддон с корзиной легко вынимаются и моются. Для удобного и безопасного извлечения корзины конструкцией предусмотрена специальная кнопка, закрываемая защитной крышкой. Аэрогриль КТ-2239 имеет оригинальную форму и лаконичный дизайн. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займёт много места.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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